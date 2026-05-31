قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية.
طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية..
المكوّنات
بطاطس صغيرة الحجم مقشرة – 500 غرام
كركم – ملعقة صغيرة
زيت نباتي – 4 ملاعق كبيرة
فلفل أحمر حار مجفف ومطحون – 2
ورق كاري – 6
بصل مفروم فرماً ناعماً – 1
كمون حب – نصف ملعقة صغيرة
خردل حب – نصف ملعقة صغيرة
شمر حب – نصف ملعقة صغيرة
عصير ليمون حامض – ملعقتان كبيرتان
ملح – بحسب الرغبة
للتزيين:
بقدونس مفروم فرماً ناعماً – بحسب الرغبة
طريقة العمل
1- اسلقي البطاطس في ماء مملح، صفيها وضعيها جانباً.
2- حمي الزيت في قدر على النار وقلي الفلفل الأحمر الحار مع أوراق الكاري.
3- أضيفي البصل، الكركم، الكمون، الخردل والشمر حتى يصبح البصل طرياً.
4- زيدي البطاطس، رشة ملح وعصير الليمون الحامض.
5- اطهي المكونات لحوالي 10 دقائق.
6- رشي على وجهها البقدونس وقدميها فوراً.