قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية.

المكوّنات

بطاطس صغيرة الحجم مقشرة – 500 غرام

كركم – ملعقة صغيرة

زيت نباتي – 4 ملاعق كبيرة

فلفل أحمر حار مجفف ومطحون – 2

ورق كاري – 6

بصل مفروم فرماً ناعماً – 1

كمون حب – نصف ملعقة صغيرة

خردل حب – نصف ملعقة صغيرة

شمر حب – نصف ملعقة صغيرة

عصير ليمون حامض – ملعقتان كبيرتان

ملح – بحسب الرغبة

للتزيين:

بقدونس مفروم فرماً ناعماً – بحسب الرغبة

طريقة العمل

1- اسلقي البطاطس في ماء مملح، صفيها وضعيها جانباً.

2- حمي الزيت في قدر على النار وقلي الفلفل الأحمر الحار مع أوراق الكاري.

3- أضيفي البصل، الكركم، الكمون، الخردل والشمر حتى يصبح البصل طرياً.

4- زيدي البطاطس، رشة ملح وعصير الليمون الحامض.

5- اطهي المكونات لحوالي 10 دقائق.

6- رشي على وجهها البقدونس وقدميها فوراً.