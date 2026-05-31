الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية

رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحى ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل بطاطس بالكاري الهندية.

المكوّنات
بطاطس صغيرة الحجم مقشرة – 500 غرام

كركم – ملعقة صغيرة

زيت نباتي – 4 ملاعق كبيرة

فلفل أحمر حار مجفف ومطحون – 2

ورق كاري – 6

بصل مفروم فرماً ناعماً – 1

كمون حب – نصف ملعقة صغيرة

خردل حب – نصف ملعقة صغيرة

شمر حب – نصف ملعقة صغيرة

عصير ليمون حامض – ملعقتان كبيرتان

ملح – بحسب الرغبة

للتزيين:

بقدونس مفروم فرماً ناعماً – بحسب الرغبة

طريقة العمل
1- اسلقي البطاطس في ماء مملح، صفيها وضعيها جانباً.
2- حمي الزيت في قدر على النار وقلي الفلفل الأحمر الحار مع أوراق الكاري.
3- أضيفي البصل، الكركم، الكمون، الخردل والشمر حتى يصبح البصل طرياً.
4- زيدي البطاطس، رشة ملح وعصير الليمون الحامض.
5- اطهي المكونات لحوالي 10 دقائق.
6- رشي على وجهها البقدونس وقدميها فوراً.

