بعد رحيل مبابي.. مشوار أسطوري لـ باريس سان جيرمان محليا وقاريا

واصل فريق باريس سان جيرمان هيمنته على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي بعد الفوز على أرسنال الإنجليزي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ظن الجميع إنهيار مشروع باريس سان جيرمان بعد رحيله نجمه الأول كيليان مبابي لصفوف نادي ريال مدريد في صيف 2024.

ألقاب باريس في غياب مبابي

واستطاع لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الاستفاده من رحيله نجمه الأول ليتحول الفريق بالكامل للعمل الجماعي، وفرض الإسباني سيطرته الفنية والتكتيكية على كل لاعبي الفريق مما أسفر عن إنجازات ضخمة.

فمنذ رحيل مبابي عن الفريق نجح باريس سان جيرمان في الموسم الماضي في تحقيق السداسية التاريخية ومعادلة إنجاز برشلونة وبايرن ميونخ الألماني.

وحصد الفريق الفرنسي بطولة الدوري والكأس والسوبر المحلي بجانب لقب بطولة دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي ولقب كأس الأنتر كونتيننتال وكان قريب من لقب كأس العالم للاندية ولكن خسر في المباراة النهائية.

وخلال الموسم الحالي نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق لقب بطولة الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا ليصل عدد الالقاب التي حققها الفريق بعد رحيل مبابي لـ 8 بطولات