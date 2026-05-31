الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

بعد استغاثته وتصدره التريند.. نجوم ومبدعون يدعمون نادر نور

أحمد إبراهيم

أثار الملحن نادر نور حالة من الجدل الواسع يعد خروجه عن صمته لشكو قلة العمل وعدم رد المطربين عليه وذلك من خلال رسالة مؤثرة كشف فيها عن التحديات التي واجهها في محاولاته للعودة إلى الساحة الغنائية خلال السنوات الأخيرة. 

وحرص عدد كبير من المبدعين والنجوم بدعم نادر نور وهو ما نرصده فى التقرير التالي. 

مي فاروق 

وجهت المطربة مي فاروق رسالة دعم إلى الملحن والمطرب نادر نور، بعد الرسالة المؤثرة التي تحدث فيها عن معاناته خلال السنوات الأخيرة وصعوبة عودته إلى الساحة الفنية.

وكتبت مي فاروق عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «أنا كنت واخدة إجازة شوية ورجعت أشتغل على حاجات، وأول الأسماء اللي كنت قايلة إني حابة أتعامل معاها هو إنت يا نادر، ومحمد شاهد على الكلام ده. وبما إنك أخونا الغالي ومبدع دايمًا، فأنا عايزة أعمل أغنية من ألحانك، من فضلك.. مش إحنا كنا قايلين كده برضه؟».

تامر حسين 

بينما كتب المؤلف تامر حسين عبر حسابه بموقع فيسبوك: “حبيبى الملحن الكبير وصديقى الغالي نور نادر لا فيه في فنك ولا جمال أخلاقك وجمال سيرتك ياندوره والله ومانستغناش عنك يامٌلحن الروائع بحبك ياندور”.

هاني محروس 

وأكد المنتج هاني محرس دعمه لنادر نور، في منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك كتب فيه :"لا يا نادر أنت ملحن مهم وكبير وعندك أغاني وأعمال مهمة كانت وعايشة لحد الآن مع الناس".

وأكمل: “أنت محتاج بس تسعى وتجري أكتر معلش دوووس وأجمد هي الدنيا اختلفت آخر كام سنة من وجة نظر أخوك اشتغل مع شعراء جيلنا وشعراء جدد كمان علشان تقدر تطلع مشاريع كتير وروح مختلفة”.

وأردف: "الناس الحمد لله رجعت للأغاني الحلوة الفن الحلو الأصلي راجع بجدارة الحمد لله دي حاجة تشجع الكل، وأنا من ضمن أصحابك اللي قصرت معاك وبعتذرلك وبقلك باب أخوك مفتوح ويشرفني نشتغل ونعمل شغل يسعدنا ويفرحنا وأعتقد كل اخواتك الصناع والمطربين كده واكتر والله أنت غالي عند الكل يا صحبي يا مبدع. 

تركي ال الشيخ 

بينما تلقى الشاعر والملحن نادر نور دعمًا كبيرًا من المستشار تركي آل الشيخ، بعد الرسالة المؤثرة التي كشف خلالها عن معاناته في العودة إلى الساحة الغنائية خلال السنوات الأخيرة وعلق قائلا : انت فنان كبير وانا حابب أشتغل معاك". 

شكوى نادر نور 

وقد كشف المطرب والملحن نادر نور، عن محاولته العودة إلى الفن من جديد بعد سنوات من الابتعاد، وذلك في منشور عبر موقع فيسبوك. 

وقال نادر نور: بعتذر لكل الناس اللي بتبعتلي كلمات أغاني من فضلكم متبعتوش تاني.. معنديش مشاريع شغال عليها ولا نجوم بتسمع مني أغاني ولا عندي حاجة أقدر أساعدك بيها لأني ببساطة محتاج إللي يساعدني.

وتابع "وللناس اللي بتتهمني بالكسل والتقصير أنا فعلا بعدت فترة لأسباب شخصية وبحاول أرجع من 3 سنين ومش عارف .. مسيبتش باب مخبطتش عليه.. فقدت التواصل مع الأغلبية العظمى داخل الوسط الغنائي منهم نجوم اشتغلت ونجحت معاهم ومنهم اللي بحاول أشتغل معاه للمرة الأولى ومنهم اللي عشرة عمر ومشوارنا بدأناه مع بعض وأحلام حلمناها ونجاحات حققناها سوا واللي بيرد على التليفون مرة مبيردش تاني وبقيت أحس بالرفض وعدم التقبل وأنا مش متعود أزن على حد أو أطلب الحاجة أكتر من مرة بشكل يقلل مني ومن احترامي لنفسي بعد كل اللي قدمته حتى لو كان قليل فهو كبير من وجهة نظري.

واضاف نادر نور : اخيراً معنديش مشاكل مع حد ولا بكتب الكلام ده لكسب تعاطف حد وكل الاحترام والتوفيق لزملائي أنا مش زعلان من حد .. وآسف على الإطالة.

