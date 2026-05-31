بعد استغاثته وتصدره الترند.. من هو الملحن نادر نور؟

أثار الملحن نادر نور حالة من الجدل الواسع يعد خروجه عن صمته لشكو قلة العمل وعدم رد المطربين عليه وذلك من خلال رسالة مؤثرة كشف فيها عن التحديات التي واجهها في محاولاته للعودة إلى الساحة الغنائية خلال السنوات الأخيرة.

ونرصد فى التقرير التالي بعض المعلومات عن نادر نور بعد تصدره التريند.

من هو نادر نور ؟

اسم نادر نور الحقيقي هو نادر شحاتة أحمد، ولد في 10 مارس 1980 بحي شبرا بالقاهرة، ونشأ في أسرة أكاديمية، والده الدكتور شحاتة أحمد عبد الفتاح أستاذ بكلية الزراعة في جامعة عين شمس، وله شقيقة واحدة هي الإعلامية أميرة نور.

ودرس نادر نور بكلية الحقوق في جامعة القاهرة، وفي الوقت نفسه واصل شغفه بالموسيقى من خلال المشاركة في فريق الكورال والأنشطة الموسيقية بالجامعة، قبل أن يبدأ مشواره الفني الذي شهد تعاونات ناجحة مع عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي.

وقدم نور ألحانا حققت نجاحا لافتا، من بينها ألحان فيلم "سحر العيون"، كما تعاون مع الفنان الراحل عامر منيب، ولحن أغنية "خليني جنبك" للهضبة عمرو دياب، و"مقدرش أنساك" لمحمد حماقي، و"لو على قلبي" لفضل شاكر، و"لو تعرفوه" لإليسا، إلى جانب أعمال أخرى مع عدد من أبرز نجوم الغناء.

ولم تقتصر مسيرته على التلحين فقط، إذ قدم مجموعة من الأغنيات بصوته كمطرب، كما خاض تجربة التمثيل وشارك في مسلسل "الجماعة 2".

نادر نور يثير تعاطف الجمهور

وكان نادر نور قد أثار تعاطف جمهوره بعد نشره رسالة مطولة عبر حسابه على "فيسبوك"، أعلن خلالها توقفه عن استقبال كلمات أغان جديدة، مؤكدا أنه لا يمتلك حاليا أي مشروعات فنية أو تعاونات مع نجوم الغناء، وأنه في حاجة إلى من يسانده للعودة إلى الساحة الفنية.

وأوضح أنه ابتعد لفترة عن الوسط لأسباب وظروف شخصية، وأنه يحاول منذ ثلاث سنوات استعادة مكانه الفني دون نجاح، مشيرا إلى أنه طرق جميع الأبواب الممكنة، لكنه فوجئ بتجاهل عدد من زملائه وأصدقائه الذين جمعته بهم سنوات من العمل والنجاحات.

الرسالة لاقت تفاعلا واسعا، وكان من أبرز المتضامنين معه المستشار تركي آل الشيخ، الذي أعلن استعداده للتعاون معه، مؤكدا أنه يقدره كفنان كبير.

كما أوضح في تعليق له أن دعمه لنادر نور نابع من شعوره الإنساني ورغبته في مساندة المبدعين، وليس بهدف البحث عن المواهب أو "الصيد" كما وصف البعض.

واختتم نادر نور رسالته بالتأكيد على أنه لا يحمل أي مشاعر سلبية تجاه أحد، ولا يسعى إلى استدرار التعاطف، وإنما أراد فقط التعبير عن واقع يعيشه، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع زملائه في الوسط الفني.