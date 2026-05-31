فن وثقافة

تامر حسني بعد نجاح حفله الأخير: فخور إني قدمت نقلة نوعية جديدة

علا محمد

وصف الفنان تامر حسني حفله الأخير في الأرينا بأنه الأنجح والأفضل في مسيرته الفنية، معربًا عن سعادته البالغة بتلبية كافة رغبات وتطلعات الجمهور.

وقال تامر حسني: "حفلة الأرينا بجد أحلى حفلة في حياتي ومبسوط إنكم اتبسطوا بيها أوي كده، وعملت كل اللي كنتوا بتقولوا لي عليه غنيت أغاني مش باغنيها وقدمت توزيعات جديدة ولعبت ريمكسات جديدة متسجلة عشان خاطركم من جديد زي ما طلبتوا".

وأضاف: "سهرنا شهر كامل نسجل ونوزع من جديد كإني بعمل ألبوم، ورجعت عملت عروض كاملة زي 2007 بس طبعاً بتطور مش طبيعي في المسرح المصري والعربي زي ما أنتم شايفين، أكيد ده مش شكل مسرح طبيعي، المسرح ده فكرتي وعملته عشان أطور بيه الصناعة مرة تانية".


وتابع: "النهارده قدمت ديكور مسرحي بتكلفة يمكن تجاوزت 3 أضعاف تكلفة المسرح الطبيعي المعتاد علشان أقدمهلكم ويكون نقلة نوعية جديدة بقدمها للمرة التانية في سنة 2026".


واستكمل: "كل المجهود والتعب اللي عدى في الشهر اللي فات عشانكم نسيته وتحول لفرحة مع أول سقفة منكم ليا، فخور إني قدمت النهارده للصناعة عملاق جديد اسمه أمير وحيد اللي بنا المسرح ده كله".

وأتم تامر حسني رسالته بتوجيه الشكر لكل المشاركين في الحفل وقال : شكراً يا شباب شكراً من قلبي، وكل الفخر والاعتزاز لكل من ساهموا في التنظيم والتنفيذ، وكل الشكر لإدارة أعمالي وفرقتي الموسيقية والطاقم التقني والشركات المشاركة في خروج الحفل بهذا الشكل".

وكانت قد استضافت القاهرة الجديدة ثالث أيام عيد الأضحى حفلاً غنائياً ضخماً يحييه الفنان تامر حسني على مسرح أرينا، ضمن فعاليات "ليالي مصر" التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم العيد، في إطار تقديم سهرات فنية وترفيهية تستهدف الجمهور بمختلف فئاته.

وقد انتهى تامر حسني من وضع اللمسات النهائية على حفله الذي يشهد عدداً من المفاجآت الفنية والغنائية، خاصة أنه اعتاد في حفلاته الكبرى على تقديم عروض مختلفة تجمع بين الاستعراض والغناء ومشاركة الضيوف.

