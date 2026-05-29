تفاصيل حفل تامر حسني في أرينا القاهرة الجديدة.. الليلة

تستضيف القاهرة الجديدة اليوم ثالث أيام عيد الأضحى حفلاً غنائياً ضخماً يحييه الفنان تامر حسني على مسرح أرينا، ضمن فعاليات "ليالي مصر" التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم العيد، في إطار تقديم سهرات فنية وترفيهية تستهدف الجمهور بمختلف فئاته.



وقد انتهى تامر حسني من وضع اللمسات النهائية على حفله الذي يشهد عدداً من المفاجآت الفنية والغنائية، خاصة أنه اعتاد في حفلاته الكبرى على تقديم عروض مختلفة تجمع بين الاستعراض والغناء ومشاركة الضيوف.



ومن أبرز المفاجآت المنتظرة مشاركة مطرب الراب ناصر، الذي حقق انتشاراً واسعاً بين جمهور الشباب، حيث ينتظر الجمهور تقديم دويتو أو فقرات مشتركة تجمعه بتامر حسني على المسرح.



وحدّدت الجهة المنظمة عدداً من الاشتراطات، أبرزها عدم السماح بالدخول لمن هم دون الثانية عشرة من العمر، وعدم السماح بإعادة الدخول بعد مغادرة ساحة الحفل، فضلاً عن منع إحضار المأكولات والمشروبات، مع التنبيه بأن التذاكر التالفة أو غير الأصلية أو غير المشتراة من منافذ تذكرتي المعتمدة لن يُقبل أصحابها.