وداعًا للنكد | بالألوان المبهجة .. أحمد سعد يطرح برومو الألبوم الفرفوش

طرح النجم أحمد سعد، قبل قليل، البرومو التشويقي لألبومه الجديد "الألبوم الفرفوش"، والذي يعد ثاني ألبوماته هذا العام، تمهيدًا لإطلاقه ٣ يونيو القادم.

وجاء البرومو بأسلوب مبتكر، إذ بدأ بمشاهد درامية عبر شاشة تلفزيون قديم، أعادت الجمهور إلى أجواء أغاني "الألبوم الحزين"، ليحدث تحول مفاجئ في إشارة إلى انتهاء مرحلة الحزن والنكد، والانطلاق نحو حالة جديدة من البهجة والطاقة الإيجابية.



وظهر أحمد سعد خلال البرومو بعدة إطلالات مبهجة وألوان جريئة تنوعت بين الأصفر والأزرق والأرجواني، وسط خلفيات مليئة بالإيموجيز الضاحكة ومكبرات الصوت، بما يعكس الطابع المرح للألبوم.



ووجّه سعد رسالة إلى جمهوره قال فيها: "دلوقتي أقدر أقولكم وداعًا للنكد.. ويلا بينا على أسلوبي الحقيقي.. الضحك والهزار والفرفشة.. يلا بينا على الألبوم الفرفوش!".



ويضم الألبوم عددًا من الأغاني المبهجة التي تتناسب مع أجواء الصيف، ومن المقرر أن يطرحها أحمد سعد عبر موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة خلال الأيام المقبلة.