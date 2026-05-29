قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميدو يفسر تصريحات محمد صلاح: التضحية بالشباب هي العيش للكرة فقط
كييف تحذر من تصعيد خطير يهدد المفاوضات مع روسيا
رئيس برلمان إيران: طهران لا تثق بالضمانات والكلمات والتنازلات تنتنزع بالصواريخ
بعد ساعات من البحث.. انتشال جثمان شاب غرق بترعة الإبراهيمية بالمنيا
تقارير: اتحاد جدة يجهز مفاجأة كبيرة لـ محمد صلاح
نتنياهو: قواتنا عبرت نهر الليطاني وتعمل أيضا في بيروت والبقاع
دعاء الجمعة الثانية من ذي الحجة 2026.. أدعية مستحبة تفتح لك باب الرزق
أخبار التكنولوجيا | ملامح Galaxy Z Fold 8 قبل الإعلان الرسمي.. فيفو تطلق Vivo T5 بمواصفات قوية وسعر معقول
كل جمعة خناقة شكل.. كواليس الاعتداء على أب خلال رؤية أطفاله داخل مركز شباب بالغربية
مسودة اتفاق أمريكي إيراني تتضمن صندوق استثمار بـ 300 مليار دولار وتمهد لتسوية شاملة
رئيس أركان جيش الإحتلال: قواتنا تتقدم برًا في جنوب لبنان وقضينا على حزب الله
نزل 30 جنيها.. جرام الذهب يفاجئ الجميع في أول تعاملات مساء ثالث أيام العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم عبد العزيز ينعى والدة أحمد حلمي برساله مؤثرة.. ماذا قال؟

كريم عبدالعزيز
كريم عبدالعزيز
ميرنا محمود

حرص الفنان كريم عبدالعزيز  علي نعي والدة الفنان أحمد حلمي الذي رحلت صباح اليوم ، معبرا عن حزنه ومواساته لأسرة الراحلة.
وكتب كريم عبد العزيز عبر فيسبوك:إنا لله و إنا اليه راجعون
انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة أخى وصديقى وحبيبى أحمد حلمى ، ربنا يرحمها  ويسكنها فسيح جناته ، ويصبركم ويقويكم ويربط على قلوبكم يا حبيبى … نسألكم الفاتحة.

وأعلن الفنان أحمد حلمي عدم إقامة عزاء لوالدته والاكتفاء بتلقي العزاء في المقابر وذلك عبرحسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب أحمد حلمي :إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الغالية، سمية محمد فريد الجندي، وتم تلقي العزاء بالمقابر، ولا يوجد عزاء آخر.
نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة.
وشُيع جثمان والدة الفنان أحمد حلمي، اليوم، من مسجد ناصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، عقب أداء صلاة الجنازة، وسط حالة كبيرة من الحزن سيطرت على أفراد الأسرة والمشيعين الذين حرصوا على المشاركة في مراسم الوداع الأخيرة.
وشهد محيط المسجد حضور عدد كبير من الأهالي والأصدقاء والمقربين لتقديم واجب العزاء، فيما اصطف المشيعون في مشهد إنساني مؤثر أثناء خروج الجثمان من المسجد استعدادًا لنقله إلى مقابر الشموت بمدينة بنها.

وظهرت علامات التأثر والحزن الشديد على الفنان أحمد حلمي خلال مراسم تشييع جثمان والدته، حيث حرص على مرافقة الجثمان واستقبال المعزين وسط حالة من الصمت والدعاء خيمت على الأجواء.
 

وحرص المشاركون في الجنازة على تقديم الدعم والمواساة لأسرة الفقيدة، داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

كريم عبدالعزيز وفاه والده احمد حلمي عزاء والده احمد حلمي رحيل والدة احمد حلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسنت رحمى

إحنا في غابة.. بالدموع فتاة تروي تعرضها للإهانة والاعتداء في شرم الشيخ

منشور الوزارة

تحذير عاجل من الصحة للمواطنين: تجنبوا المشروبات الغازية

نتيجة الصف السادس الابتدائي

نتيجة الصف السادس الابتدائي بالاسم الترم الثاني .. ظهرت الآن

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف حقيقة رحيل خوان بيزيرا من الزمالك

فاتورة الكهرباء

بعد إعلان الزيادة رسميا.. استعلم عن فاتورة كهرباء يونيو 2026

احمد دويدار

دويدار: حسام حسن غير مقتنع بمصطفى محمد.. واستبعاده فني وليس بسبب الزمالك

احمد حلمى ووالدته

وفاة والدة الفنان أحمد حلمي.. موعد ومكان الجنازة

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم 2026

ترشيحاتنا

شوربة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة اللحمة؟

طهي اللحوم

كيف تطهي اللحمة بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

لحم الاضحية

احذروا التخزين الخاطئ للحوم الأضاحي.. لماذا يتحول لون اللحم إلى الأخضر؟

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | تخلصي من رائحة الأضاحي في المنزل.. أسباب آلام الركبة وطرق علاجها

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لجان المتابعة الميدانية تكثف المرور المفاجئ على المستشفيات والوحدات الإدارية بالشرقية خلال عيد الاضحى.. صور

تفتيش
تفتيش
تفتيش

في ثالث أيام عيد الأضحي.. استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

نظافة
نظافة
نظافة

محافظ الشرقية يشيد بدور الجمعيات الأهلية في دعم الأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الأضحى

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

فيديو

خسوف القمر

القمر هيختفي.. ظاهرة فلكية نادرة تخطف أنظار العالم في أغسطس 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : تفكك العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : لماذا تتحول أيام العيد أحيانًا إلى ساحة توتر بين الأزواج؟

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سوبك ام ساف الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: “نيلي” الإسرائيلية وأخواتها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: القلوب بين الاستقرار والعبور

المزيد