الكاف يفتح ملف العقوبات.. صدام تاريخي بين السنغال وتنزانيا في نهائي إفريقيا

تتجه أنظار القارة الأفريقية إلى ملعب مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط حيث تُقام المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا 2026 والتي تجمع بين منتخبي السنغال وتنزانيا يوم 2 يونيو في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض المنتخب السنغالي اللقاء بعد مشوار قوي في البطولة حيث تمكن من تجاوز منتخب المغرب صاحب الأرض في نصف النهائي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة انتهت بالتعادل 1-1 ليؤكد مجددًا مكانته كأحد أقوى المنتخبات السنية في القارة.

في المقابل يواصل منتخب تنزانيا كتابة التاريخ بعدما نجح في بلوغ النهائي لأول مرة في تاريخه عقب فوزه على منتخب مصر بركلات الترجيح بعد مواجهة قوية انتهت بالتعادل السلبي.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة صراعًا تكتيكيًا كبيرًا بين خبرة السنغال وطموح تنزانيا في نهائي يحمل طابعًا تاريخيًا للطرفين مع سعي كل منتخب لحصد أول ألقابه القارية في هذه الفئة العمرية.

وفي سياق متصل يترقب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اتخاذ قرارات تأديبية محتملة بحق لاعبي المنتخب السنغالي وبعض أفراد الجهاز الفني على خلفية ما بدر منهم من إيماءات واحتفالات وُصفت بالاستفزازية عقب مواجهة نصف النهائي أمام منتخب المغرب وذلك بعد مراجعة التقارير واللقطات الرسمية الخاصة بالواقعة.