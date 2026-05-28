الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المغرب والسنغال.. صدام قوي على بطاقة نهائي إفريقيا للناشئين

رباب الهواري

يستعد منتخب المغرب تحت 17 عامًا لخوض مواجهة قوية ومثيرة أمام نظيره السنغالي، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس إفريقيا للناشئين 2026، في لقاء ينتظره عشاق الكرة الإفريقية بشغف كبير، خاصة في ظل المستوى المميز الذي قدمه المنتخبان خلال مشوارهما في البطولة.

ويحتضن ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط أحداث المباراة المرتقبة، التي تمثل خطوة حاسمة نحو الوصول إلى المباراة النهائية والمنافسة على اللقب القاري.

المغرب يواصل التألق في البطولة

نجح المنتخب المغربي في حجز مقعده بالمربع الذهبي بعدما حقق فوزًا صعبًا وثمينًا على منتخب الكاميرون بهدف دون مقابل في الدور ربع النهائي، في مباراة شهدت تألق عدد من لاعبي المنتخب المغربي، وعلى رأسهم محمد حبيب زينبي، إلى جانب الحارس ريان يعقوبي الذي لعب دورًا بارزًا في الحفاظ على نظافة شباكه.

ويأمل المنتخب المغربي في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وبلوغ النهائي القاري، خاصة مع الدعم الجماهيري الكبير المنتظر في المدرجات.

السنغال تبحث عن مواصلة المشوار

على الجانب الآخر، يدخل منتخب السنغال المباراة بطموحات كبيرة بعدما تمكن من العبور إلى نصف النهائي عقب فوزه المثير على منتخب مالي بركلات الترجيح بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

ويسعى المنتخب السنغالي إلى مواصلة نتائجه القوية في البطولة، والاقتراب خطوة جديدة من حصد اللقب الإفريقي.

تاريخ المواجهات بين المنتخبين

سبق أن تواجه المنتخبان في خمس مباريات ضمن بطولة كأس إفريقيا تحت 17 سنة، حيث حقق منتخب السنغال انتصارًا وحيدًا، بينما انتهت أربع مباريات بالتعادل، وهو ما يعكس التقارب الكبير في المستوى بين المنتخبين قبل المواجهة المنتظرة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة المغرب والسنغال مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

وتُنقل المباراة عبر عدة قنوات أبرزها بي إن سبورتس الخامسة، إضافة إلى القناة الرياضية المغربية الأرضية، إلى جانب شبكتي كنال إفريقيا وسوبر سبورت


 

