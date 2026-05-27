استبعاد «الشيبي» وضم «بلعمري».. مفاجآت في قائمة المغرب النهائية لكأس العالم 2026

أعلن محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب القائمة النهائية لـ«أسود الأطلس» استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم 2026، في مفاجأة لافتة شهدت استمرار يوسف بلعمري ظهير الأهلي ضمن القائمة النهائية، مقابل استبعاد محمد الشيبي لاعب بيراميدز من المونديال.

وشهدت القائمة النهائية لمنتخب المغرب حالة من الجدل بعد خروج الشيبي، أحد أبرز عناصر الفريق خلال الفترة الماضية، رغم ظهوره بشكل قوي مع بيراميدز، بينما حجز بلعمري مكانه ضمن اختيارات الجهاز الفني قبل انطلاق البطولة المرتقبة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

قائمة منتخب المغرب بالمونديال

وضمت قائمة المغرب النهائية كلًا من:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، رضا التكناوتي.

خط الدفاع: عيسى ديوب، أشرف حكيمي، شادي رياض، زكرياء الواحدي، رضوان حلحال، يوسف بلعمري، نايف أكرد، أنس صلاح الدين، نصير مزراوي.

خط الوسط: نائل العيناوي، سفيان أمرابط، بلال الخنوس، عز الدين أوناحي، سمير المورابيط، أيوب بوعدي.

خط الهجوم: عبد الصمد الزلزولي، شمس الدين الطالبي، ياسين جسيم، أيوب أميموني، أيوب الكعبي، سفيان رحيمي، إسماعيل الصيباري، إبراهيم دياز.

وكان منتخب المغرب قد حقق فوزًا كبيرًا على بوروندي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين ضمن التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

ويسعى منتخب المغرب لمواصلة نتائجه القوية في البطولات الكبرى، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر 2022، عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي في كأس العالم.