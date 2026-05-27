تحدٍ كبير ومليء بالمشاعر.. ميران عبد الوارث تكشف كواليس أول بطولة سينمائية في «إذما»

كشفت الفنانة ميران عبد الوارث عن كواليس مشاركتها في فيلم «إذما»، والذي يُعد أولى تجاربها السينمائية، مؤكدة أنها تعيش حالة من الحماس والسعادة الكبيرة بسبب ردود الفعل والأجواء التي جمعتها بفريق العمل خلال التصوير.

وقالت ميران عبد الوارث، في تصريحات خاصة لموقع «صدى البلد» الإخباري، إنها تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية «آن»، وهي صديقة «عيسى» في مرحلة عمرية معينة، وهي الشخصية التي يقدمها النجم أحمد داود، موضحة أن الدور يحمل العديد من التفاصيل الإنسانية والمشاعر الصادقة التي جذبتها منذ اللحظة الأولى.

وأضافت ميران أن الشخصية كانت تمثل تحديًا كبيرًا بالنسبة لها، خاصة أنها تجمع بين صفات قريبة جدًا من شخصيتها الحقيقية، أبرزها الإخلاص والوفاء للأصدقاء، وفي الوقت نفسه تحتوي على جوانب مختلفة عنها تمامًا، وهو ما جعله تحديًا بالنسبة لها.

وأكدت أنها كانت مُتحمسة للغاية لخوض أول تجربة سينمائية لها من خلال فيلم «إذما»، مشيرة إلى أن العمل وسط فريق يضم عددًا من النجوم وصناع العمل المميزين منحها طاقة كبيرة وثقة مضاعفة أثناء التصوير.

وأعربت ميران عبد الوارث عن سعادتها بالتعاون مع جميع أبطال وصناع الفيلم، مؤكدة أن أجواء التصوير كانت مليئة بالدعم والحب، وهو ما انعكس بشكل واضح على الكواليس والعمل النهائي، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور عند عرضه بدور السينما خلال موسم عيد الأضحى.

فيلم «إذما» بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، ميران عبد الوارث، بسنت شوقي، منى هلا، وعدد كبير من النجوم، تأليف وإخراج محمد صادق، وإنتاج هاني أسامة.