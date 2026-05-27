جربي تحبسيني.. زوجة تستغيث من زوجها بعد تعرّضها للضرب والإهانة عبر مواقع التواصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار حالة من الجدل، بعد ما وثق مشادة كلامية حادة بين زوجين، على خلفية خلافات أسرية بينهما، عقب تعرض الزوجة للإهانة والتهديد، بحسب ما ظهر في الفيديو المتداول.

وظهر الزوج خلال المقطع وهو يوجه حديثه لزوجته قائلًا: «جربي تحبسيني»، لترد الزوجة: «هتعمل إيه يعني؟»، ليواصل الزوج حديثه قائلًا: «دي مفاجآت بقى.. بس انتي جربي تحبسيني وهتشوفي هعمل إيه».

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، حيث انقسمت التعليقات بين منتقد لتصرفات الزوج وطريقة حديثه، وبين مطالب بضرورة احترام الحياة الأسرية وعدم اللجوء إلى العنف أو التهديد في حل الخلافات الزوجية.