اقتصاد

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء

آية الجارحي

سجل سعر الدولار اليوم الاربعاء أول أيام عيد الاضحى في البنك الأهلي المصري  52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

  وذلك عقب هبط سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 80 قرشا، “يومي الاحد والاثنين” الماضيين.

ويقدم موقع صدى البلد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 27 مايو 2026، ضمن نشرته الخدمية .


سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر بنك الشركة المصرفية 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري العربي  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البركة  52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي  52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول  52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.

أخطاء تدمر طعم اللحمة بعد الذ بح
