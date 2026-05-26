قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وسط دعوات وندوات وحلقات دينية.. حجاج السياحة يستعدون للنفرة من عرفات إلى مزدلفة بنهاية اليوم
دعاء يوم عرفة مستجاب قبل أذان المغرب.. الإفتاء تعرض أفضل الأدعية المستحبة
تعرف على موعد إعلان نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل في الجيزة
فريدة سيف النصر بعد خضوعها لفحوصات طبية: ادعوا لي ماتطلعش جلطة
وزير الصناعة: نستهدف استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني لتحسين جودة خريجي التعليم الفني
سفيرة رومانيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك
فلسطين: استيلاء الاحتلال على أراض في "النبي صموئيل" و"بيت إكسا" امتداد لحرب استعمارية
الونش: الزمالك أقوى من الأهلي وبيراميدز والأرقام تؤكد ذلك
غدا.. طقس حار نهارا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30
فرنسا تؤكد تضامنها مع باكستان في مواجهة الإرهاب
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس إيران.. ويبحثان جهود صياغة اتفاق نهائي وشامل مع أمريكا
موعد مباراة مصر وتنزانيا في كأس الأمم الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

أحمد نجم
أحمد نجم
أحمد نجم

جاءت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين منذ أيام تحت مسمى معلن وٱخر  خفي ، الهدف المعلن هو إحياء الذكرى ال 25 لمعاهده حسن الجوار والصداقة بين البلدين ، لكن في حقيقه الأمر هي للتأكيد على إعلان رسمي أن الطريق لفرض النفوذ ورسم خريطة العلاقات و التحالفات الدولية يبدأ من الصين ، فكلا من القطبين الكبيرين سواء أمريكا أو  روسيا سعيا لزيارة بكين القطب القوي الذي يغزو العالم  .

هناك أيضا الأهداف المعلنة للزيارة فوق طاولةالمفاوضات بين الرئيس الصيني ونظيره الروسي منها تعزيز الشراكة بين البلدين ، بالإضافة للتعاون الإقتصادي والعسكري ، بجانب التنسيق في المواقف السياسية بينهما وأبرزها على الساحة الدولية  الحرب الأمريكية الإيرانية وموقف كلا من القطبين الصيني والروسي من الحرب  على إيران .

فعلاقة الصين بروسيا ضرورية للقطبين ، حيث أنهما يتفقان في المصالح لكثير من المجالات ، فبينهما تحالف جيوسياسي يواجه التكتل الأوروبي وخاصة  أمريكا وكذلك يواجه العقوبات الغربية على روسيا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، كان يداعبه وهم بأنه يستطيع تدريجيا إبعاد الصين  عن روسيا ، وتوطيد العلاقة مع الصين على حساب موسكو .غير أن زيارة الرئيس الروسي بوتين للصين كانت لتأكيد قوة العلاقة التي وصفها بأنها صداقة بلا حدود

فالصين تصدر لروسيا حوالي 90 % من التكنولوجيا  ، فمنذ قامت روسيا بغزو  أوكرانيا عام 2022 ، إعتمدت موسكو بشكل رئيسي على الصين في تجارتها التكنولوجية نتيجة فرض الغرب عقوبات علي روسيا ، فعن طريق الصين يتم تصدير المنتجات الروسية  لتقوم الصين بتصديرها لدول العالم .

وتعتمد روسيا علي إستيراد المكونات الصينية الخاصة بالتكنولوجيا ، الصين أيضا سوق هام للمنتجات الروسية فالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا جعلت الطريق للصين أساس نمو النهضة الصناعية و الإقتصادية .

برغم هذا ، أعتقد أن موسكو كانت تخشى إتفاق الصين وأمريكا على جثة روسيا ، لذا كان الرئيس الروسي حريصا على التأكيد على أن الصداقة الروسية الصينية أقوى من أي علاقة للصين مع أمريكا.

لذا كان الإتفاق التجاري بين البلدين قوي جدا بإعلان موسكو نقل 50 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويا للصين  ، بالإضافة لتقليل الإعتماد التجاري المالي بين البلدين على الدولار العملة الأمريكية ، والتعامل من خلال الروبل الروسي واليوان الصيني

قوة سيبيريا 2  وتدعيم خط أنابيب الغاز الروسي جعل روسيا تتخلي عن  أوروبا  ، فقبل حرب أوكرانيا ، كانت أوروبا تستورد 40 % من غاز روسيا و بعد العقوبات الغربية خسرت روسيا السوق الأوروبي . وجعلها تحول مسار الطاقة من الغرب للشرق لمواجه الضغط الأوروبي بالعقوبات على الطاقة  .

كما أن تأكيد بوتين أن إستقرار العالم يبدأ بالتحالف والشراكة الروسية الصينية ، مؤكدا على قوه العلاقة في الذكرى الثلاثين لإتفاقية  الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ، وذكرى مرور 25 عاما على معاهده حسن الجوار التي تم توقيعها عام 2001

و جاءت الإتفاقيات الضخمة التي وقعت بين البلدين في الزيارة لتؤكد قوة العلاقة و الشراكة ، وتخطيها العلاقات الصينية الٱمريكية ، إذ تم الإتفاق على توسيع ممرات الطاقة بين البلدين والتعاون في مجالات متعدده منها الذكاء الإصطناعي والتشفير الكمي بالإضافة لإطلاق مبادرة العام القادم 27 هو عام نهضة التعليم الروسي الصيني في كل مراحله المختلفة .

أعتقد أن بوتن أيضا كان يريد إرسال رسالة مشفرة لترامب  وبرغم قوة العلاقة بين روسيا والصين ، إلا أنها دخلت الأن مرحلة جديده بهدف غير معلن وهو التوحد في مواجهة أمريكا ، بدليل تأكيد بوتين أن الشراكة الإستراتيجية الروسية الصينية لن تعوضها أو تقلل منها ٱي تقارب مع دول ٱخري ، في إشارة لأمريكا مؤكدأ علي قوة التحالف السياسي والإقتصادي مع الصين الذي من المؤكد سوف يؤدي لتحالف عسكري .

بوتين تيقن من أن الصين لن تطلب منه إنهاء الحرب على أوكرانيا ، كما طلب ترامب من الرئيس الصيني أثناء زيارته للصين ، أن يتدخل لدى روسيا للعمل على إيقاف الحرب كما أن الدعم الصيني الإقتصادي والتكنولوجي لن يتاثر بزيارة ترامب ، ولن يقل والأهم جاء التاكيد على التعاون العسكري وإمداد روسيا بالدبابات الصينية المتطورة وسط إعتراض ترامب .

الزيارة أيضا  كان لها رسالة لأوروبا ، مفادها أن الغاز الروسي الذي كان يتم تصديره لإوروبا والصين ،  وكان يبلغ 50 مليار متر مكعب نتيجه العقوبات الغربية على موسكو ، أصبحت أوروبا تعتمد علي شراء الغاز الأمريكي الأغلى سعرا من الغاز الروسي ، لذلك أكدت الزيارة أنه إذا احتاجت أوروبا للغاز الروسي ، فعليها العمل بجديه لتخفيف العقوبات على موسكو .

من رسائل الزيارة الغير معلنه أيضا ، التاكيد على حجم التجارة بين البلدين الذي يبلغ أكثر من 90 % يتم باليوان الصيني والروبل الروسي وليس بالدولار الامريكي وتتم التحويلات بين الشركات المالية في البلدين ، ولا تستطيع أمريكا إيقاف تحويلات الشركات عبر البنوك الصينية ، خشيه من الرد الصيني على حجم التجاره المصدره لأمريكا.

أيضا الدعم الصيني لروسيا في عمليات شراء النفط الروسي بلغ أكثر من 2 مليون برميل يوميا ، يساهم في تعزيز حجم الإقتصاد الروسي وإعتبار الصين سوقا للنفط الروسي ، لتحل الصين بديلا عن السوق الأوروبي في حجم التجارة الروسية ، كما أن الغطاء السياسي الذي تقوم به الصين لروسيا في الأمم المتحده أو مجموعة العشرين يعطيها قوه تواجه بها التعنت الامريكي .

في إعتقادي أن أهم الرسائل الروسية الصينية الموجهه لترامب أن العلاقات الروسية الصينية أهم وأبقى من أي علاقة أخرى ، وأن الصين هي بوابة إعاده رسم الخريطة العالمية بين الأقطاب الثلاثة ، وأعتقد أن زيارة بوتين التي جاءت في ذكرى شراكة إستراتيجيه أن تلك رسالة تؤكد أنها علاقة تاريخية .

رسالة أخرى خفيه أرسلها الزعيمين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، جاءت عبر البيان المشترك الذي رفض التنمر والأحاديه في السيطرة على مقاليد الأمور في بعض دول العالم أو التدخل في الشؤون الداخلية لبعض الدول . وجاء ذكاء الروسي بوتين في دفع قوة سيبيريا 2 خط انابيب الغاز ، مفاده أن روسيا لا تحتاج لأوروبا في شراء الغاز ، لأن الصين تحل محل الجميع وبوابة روسيا للتجارة الدولية و أن العلاقات   ليست وليده مصلحه مثل بعض الدول في إشاره خفية  لأمريكا .

أهداف ونتائج زيارة الرئيس الرئيس فلاديمير بوتين للصين سواء المعلنة أو غير المعلنة ، هي لطمه قوية لخيال الرئيس الأمريكي الذي توهم أنه قادر على إستقطاب التنين الصيني بعيدا عن المعسكر الروسي .

أعتقد أن الزيارة هي  رسالة تحدٍ لترامب و تأكيد علي التحالف الصيني الروسي ، في عالم متعدد الأقطاب وبعد القمة أيضا روسيا تستعيد التوازن الدولي في الصين لإعادة رسم خريطة التحالفات العالمية ، كما أن قوة سيبيريا 2 سوف تكسر سيطرة الدولار في التجارة العالمية .

ويحق لبوتين أن يؤكد علي متانة الشراكة الروسية الصينية وقوة التحالفات الإستراتيجية بينهما من خلال توقيع 40 إتفاقية و240 مليار دولار حجم التبادل التجاري ، وقد يتحول التحالف أيضا لتحالف عسكري  وهو ما كسبته روسيا  من زيارة بوتين ، أيضا الصين هي  المنفذ الذهبي لروسيا للهروب من العقوبات الغربية و محور هام ضد الغرب .

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلاديمير بوتين أمريكا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

ريبيرو

تطورات مثيرة في قضية روبيرو ضد الأهلي.. وفرج عامر: اللي يصعب عليك يفقرك

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي .. ردده الآن لعله يكون من العتقاء في هذا اليوم

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

الزمالك

يحتاج إلى معجزة.. ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك بشأن مشاركة الفريق الأفريقية

ترشيحاتنا

دعاء يوم عرفة

متى ينتهي دعاء يوم عرفة ؟ انتهز أثمن ساعة بـ70 دعوة تقضي الحوائج وتسدد الديون

دعاء يوم عرفة - ادعيه يوم عرفة

أفضل وقت للدعاء يوم عرفة .. أمامك فرصة ردد 110 أدعية مستجابة تقضي حوائجك

دعاء يوم عرفة للميت يوم عرفة

دعاء يوم عرفة للميت .. ردد أفضل أدعية للمتوفى يفرح بها وتدخله الجنة

بالصور

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى؟.. أحذر من الإفراط

فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم

مي عز الدين تتألق بفستان خمري أنيق في “صاحبة السعادة"

مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يأكل الحاج لتجنب الإجهاد الحراري؟ وكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد