مصدر بالزمالك: حسم ملف معتمد جمال خلال أيام

كشف أحمد حسن عبر صفحته الرسمية، نقلًا عن مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة النادي تقترب من حسم ملف معتمد جمال بشكل نهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا حول مستقبله داخل النادي.

معتمد جمال

وأضاف المصدر أن مسؤولي الزمالك سيقومون بإبلاغ معتمد جمال بالقرار النهائي فور الانتهاء من المشاورات الداخلية، سواء باستمراره ضمن الجهاز الفني أو توجيه الشكر له، في إطار ترتيبات النادي للموسم الجديد والاستعداد للمرحلة المقبلة.

وكان قد بدأ معتمد جمال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، في إعداد تقرير فني شامل عن أوضاع الفريق عقب نهاية الموسم الحالي، تمهيدًا لتقديمه إلى إدارة الكرة بعد انتهاء عطلة عيد الأضحى.

ويعمل الجهاز الفني على تقييم قائمة اللاعبين بشكل كامل، من أجل حسم ملف الراحلين عن الفريق، إلى جانب تحديد احتياجات الزمالك الفنية والمراكز التي تحتاج إلى تدعيم خلال فترة الانتقالات المقبلة استعدادًا للموسم الجديد.

كما يتضمن التقرير عددًا من التوصيات الخاصة بالتحضير للموسم المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على استقرار الفريق بعد التتويج بلقب الدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تعقد إدارة الكرة جلسة مع مجلس إدارة النادي عقب انتهاء الإجازة، لمناقشة التصور النهائي الخاص بالفريق الأول، سواء فيما يتعلق بالصفقات الجديدة أو قائمة اللاعبين المتوقع رحيلهم خلال الصيف.

كان الزمالك قد أنهى الموسم بالتتويج بلقب الدوري الممتاز، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في الجولة الختامية على استاد القاهرة الدولي.