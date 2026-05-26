الغندور يثير جدل جماهير الزمالك: الدوري فين؟!

وجة الإعلامي خالد الغندور سؤالا لجماهير الزمالك وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور:يا جماعة يا زملكاوية عندي سؤال ومحتاج إجابة منكم وبمنتهي الصراحة الدوري فين؟!.

علي الجانب الاخر لا تزال الأزمات المالية والقانونية تفرض ضغوطا كبيرة على الزمالك رغم نجاح الإدارة مؤخرا في غلق قضيتين جديدتين إذ ما زال النادي الأبيض يواجه 16 قضية مختلفة تخص لاعبين ومدربين وأندية خارجية، في ملفات تمثل عبئا ثقيلا على الإدارة خلال المرحلة الحالية.

وتسعى إدارة الزمالك إلى إنهاء تلك الملفات بشكل تدريجي لتجنب أي عقوبات جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، خاصة في ظل استمرار المطالبات المالية من أطراف متعددة، بعضها يتعلق بمستحقات متأخرة وأخرى بأقساط صفقات لم تسدد بالكامل.