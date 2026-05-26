رئيس التحرير
طه جبريل
مدحت العدل يثير الجدل بتصريحاته بشأن أزمات الأهلي والزمالك وزيزو

ياسمين تيسير

أثار السيناريست وعضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك مدحت العدل الجدل عقب  تصريحاته خلال ظهوره في برنامج الكلاسيكو عبر قناة أون تناول خلالها أزمات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك وكذلك ملف لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو.

وخلال حديثه قال مدحت العدل إن فكرة مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بدلا من الزمالك في حال وجود أزمات غير منطقية مؤكدا أن النادي الأهلي أكبر من الدخول في مثل هذه السيناريوهات مشيرا إلى أن الغياب عن البطولة أو خسارة الدوري أمر طبيعي في كرة القدم وضرب مثالا بأندية كبرى مثل مانشستر يونايتد.

وأوضح أن الرياضة تقوم على تقبل النتائج وأن الأخطاء يتم تحمل مسؤوليتها دون افتعال أزمات أو تصعيد غير مبرر على حد وصفه.

وفي ملف اللاعب أحمد سيد زيزو وجه مدحت العدل انتقادات حادة لروايات تتعلق برحيل اللاعب عن الزمالك مؤكدا أنه يقدر اللاعب ووالده لكنه يرى أن بعض ما يقال غير دقيق بحسب تعبيره مشيرا إلى أن النادي قدم عرضا جيدا حتى اللحظات الأخيرة.

وأضاف أن الحديث المتكرر حول رحيل زيزو لا يستحق كل هذا الجدل متسائلا عن أسباب ظهوره الإعلامي في هذا التوقيت.

وأكد أن الزمالك قادر على تجاوز أي غياب للاعبين وأن الفريق لا يتأثر برحيل أي نجم مشيرا إلى أن النادي سيظل قادرا على المنافسة على البطولات.

ومن جانبها علقت الإعلامية سهام صالح خلال الحلقة مؤكدة اتفاقها مع بعض ما طرحه مدحت العدل مشيرة إلى أنها تحدثت في نفس الاتجاه من قبل.

وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة جدل مستمرة داخل الوسط الرياضي المصري حول مستقبل بعض اللاعبين والتنافس الإعلامي بين الأهلي والزمالك مع اقتراب الموسم الجديد.

نصائح مهمة لمرضى السكر أثناء الحج.. كيف تحافظ على صحتك وسط الزحام والحر الشديد؟

5 مشروبات تساعد على هضم لحوم العيد.. تقلل الانتفاخ والخمول بعد الأكل

علامات فساد اللحمة.. احذر هذه التغيرات الخطيرة في عيد الأضحى

