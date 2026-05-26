الأرصاد تزف بشرى للمواطنين قبل العيد.. طقس مستقر وأجواء مثالية للتنزه والسفر

تتزايد تساؤلات المواطنين مع حلول إجازة عيد الأضحى المبارك بشأن حالة الطقس ومدى ملاءمتها للتنزه والسفر وقضاء الإجازات، خاصة مع الإقبال الكبير على السواحل والمناطق المفتوحة خلال هذه الفترة.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

وفي هذا الإطار، تكشف توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن مؤشرات إيجابية بشأن استقرار الأحوال الجوية خلال أيام العيد، وسط أجواء معتدلة وانخفاض فرص التقلبات الجوية المؤثرة، بما يمنح المواطنين فرصة للاستمتاع بالإجازة في ظروف مناخية مناسبة على مختلف أنحاء الجمهورية.

قراءات وتحليلات خرائط الطقس

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن قراءات وتحليلات خرائط الطقس الخاصة بفترة إجازة عيد الأضحى تشير إلى استمرار الأجواء الربيعية المستقرة على مستوى محافظات الجمهورية، موضحًا أن درجات الحرارة تسجل معدلاتها الطبيعية خلال هذه الفترة.

وأضاف الدكتور محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج حديث القاهرة عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأجواء تكون معتدلة خلال ساعات الصباح الباكر مع تسجيل نحو 20 درجة مئوية، ثم ترتفع تدريجيًا خلال ساعات النهار قبل أن تعود للانخفاض ليلًا.

استقرار الحالة الجوية واعتدال الطقس

وأشار الدكتور محمود القياتي إلى أن ساعات الليل المتأخرة قد تشهد أجواء مائلة للبرودة نسبيًا بالمناطق الصحراوية والمدن الجديدة، مع ظهور بعض السحب الخفيفة على شمال الجمهورية، بما يعكس استقرار الحالة الجوية واعتدال الطقس.

فرص سقوط الأمطار

وأوضح الدكتور محمود القياتي أن فرص سقوط الأمطار خلال أيام العيد تبقى محدودة للغاية، ولن يكون لها تأثير على حركة السفر أو الأنشطة اليومية، معتبرًا أنها مؤشر إيجابي على تحسن الأحوال الجوية واستقرارها.

وشدد الدكتور محمود القياتي على أن حالة البحر مناسبة بشكل كبير للمصطافين، خاصة على السواحل الشمالية التي تسجل أقل درجات حرارة على مستوى الجمهورية، حيث تسود أجواء معتدلة خلال ساعات النهار، فيما لا تتجاوز ارتفاعات الأمواج حاجز المترين، ما يجعل الأجواء ملائمة للتنزه والاستجمام خلال عطلة العيد.

الطرق الزراعية والصحراوية

وأضاف أن بعض الطرق الزراعية والصحراوية قد تشهد شبورة مائية خفيفة خلال الساعات الأولى من الصباح ولمدة محدودة لا تتجاوز ساعتين، لكنها لن تكون مؤثرة على الرؤية في أغلب المناطق، مؤكدًا أن أجواء عيد الأضحى هذا العام تتسم بالاستقرار والاعتدال على مستوى الجمهورية.