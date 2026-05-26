تطورات مثيرة في قضية روبيرو ضد الأهلي.. وفرج عامر: اللي يصعب عليك يفقرك

كشف المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، عن تطورات جديدة بشأن أزمة المدير الفني السابق للنادي الأهلي، روبيرو، مؤكدًا صدور أحكام بتعويضات مالية ضد القلعة الحمراء.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، أن روبيرو حصل على حكم بتعويض مالي قدره مليون و480 ألف دولار من النادي الأهلي، فيما حصل مساعدوه على حكم إضافي بقيمة 200 ألف دولار.

وأضاف أن الأهلي قام بالاستئناف على الحكم، معلقًا على الأمر بعبارة: “اللي يصعب عليك يفقرك”، في إشارة إلى تمسك النادي بالدفاع عن موقفه القانوني وعدم التسليم بالأحكام الصادرة.