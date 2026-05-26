سقوط أمطار.. الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال عيد الأضحى

يتابع جميع المواطنين خلال هذه الفترة قبل الاتجاه لأي مكان لقضاء إجازة العيد، حالة الجو، وهل الفترة المقبلة سيكون هناك تحركات في درجات الحرارة أم سيكون هناك استقرار.

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تحليل خرائط الطقس خلال إجازة عيد الأضحى يشير إلى استمرار أجواء ربيعية مستقرة على كافة المحافظات، موضحًا أن درجات الحرارة تدور حول معدلاتها الطبيعية، حيث تكون الأجواء معتدلة خلال ساعات الصباح الباكر، مع تسجيل نحو 20 درجة مئوية، بينما ترتفع تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار، ثم تنخفض مرة أخرى بشكل تدريجي خلال ساعات الليل.

الأرصاد

وأضاف محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ساعات الليل المتأخر تميل إلى البرودة في المناطق الصحراوية والمدن الجديدة، مع ظهور بعض السحب الخفيفة على مناطق شمال الجمهورية، وهو ما يعكس اعتدال الحالة الجوية.

سقوط أمطار

العيد

وأشار محمود القياتى، إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، مؤكدًا أنها لن تؤثر على حركة الأنشطة أو السفر، وتعد مؤشرًا على تحسن واستقرار الأحوال الجوية.

الأرصاد

وشدد محمود القياتى على أن حالة البحر جيدة ومناسبة للمصطافين، خاصة على السواحل الشمالية التي تسجل أقل درجات حرارة على مستوى الجمهورية، مع أجواء معتدلة خلال النهار واعتدال عام في الطقس، موضحًا أن ارتفاعات الأمواج لا تتجاوز 2 متر، ما يجعل السواحل مؤهلة للتنزه والسفر والاستجمام خلال فترة العيد.

وتابع: "بعض الطرق الصحراوية والزراعية قد تشهد تكون شبورة مائية خفيفة لمدة ساعتين فقط في الصباح الباكر، لكنها غير كثيفة ولن تؤثر على معظم المناطق"، موضحًا أجواء عيد الأضحى هذا العام أجواء ربيعية مستقرة وممتازة على مستوى الجمهورية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تُحذر من شبورة كثيفة وتكشف درجات الحرارة بالمحافظات

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر وبعض المناطق المكشوفة من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أماتر والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3.5 متر والرياح شمالية غربية.



بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 19

العاصمة الجديدة 31 18

6 أكتوبر 31 18

بنها 30 18

دمنهور 29 18

وادي النطرون 31 18

كفر الشيخ 29 17

بلطيم 27 17

المنصورة 30 18

الزقازيق 31 19

شبين الكوم 29 18

طنطا 29 17

دمياط 25 17

بورسعيد 26 18

الإسماعيلية 31 18

السويس 31 18

العريش 25 17

رفح 25 17

رأس سدر 31 20

نخل 30 16

كاترين 25 12

الطور 31 21

طابا 29 18

شرم الشيخ 34 24

الغردقة 33 23

الإسكندرية 26 18

العلمين 25 17

مطروح 24 17

السلوم 25 16

سيوة 31 18

رأس غارب 32 20

سفاجا 32 21

مرسى علم 33 24

شلاتين 35 24

حلايب 32 25

أبو رماد 34 24

مرسى حميرة 34 24

أبرق 35 23

جبل علبة 32 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 31 18

بني سويف 32 18

المنيا 32 19

أسيوط 33 19

سوهاج 34 20

قنا 36 23

الأقصر 36 23

أسوان 37 24

الوادي الجديد 35 21

أبوسمبل 37 24