الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

فى ذكرى وفاتها.. قصة مرض فايزة كمال وزواجها من فنان مشهور

فايزة كمال
فايزة كمال
أحمد إبراهيم

تحل اليوم، الثلاثاء، ذكرى وفاة الفنانة فايزة كمال، التي توفيت بشكل مفاجئ عام 2014، ولم يكن أحد يعلم بمعاناتها مع المرض.

 

بداية فايزة كمال الفنية

ولدت فايزة كمال في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عاما، حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارسها، كما أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

في السنة الأولى بالمعهد أسند إلى فايزة كمال، الاشتراك في مسلسل تاريخي وهو “العدل والتفاح” أمام الفنانة الراحلة مديحة كامل والفنان الراحل عبد الله غيث، وتألقت أمام هؤلاء العمالقة لتكتب بذلك شهادة ميلادها في دنيا الفن.

بعد هذا النجاح أصبحت فايزة كمال الحصان الرابح لدى المخرجين، فقد كانت تطلب في نوعية الأدوار التي تتطلب تلك المواصفات التي كانت تتميز بها الفنانة الراحلة فهي في "المال والبنون" و"الامام الشافعي" و"ام الصابرين"، و"ملكة في المنفي" و"أولاد الاكابر"، "الإمام الغزالي" حكايات البنات نافذة علي العالم.

فايزة كمال وزوجها مراد منير 

أنجبت الفنانة الراحلة فايزة كمال من زوجها المخرج مراد منير، ولدا وبنتا، وتخرج ابنها يوسف مؤخرا في المعهد العالي للفنون المسرحية، في حين تدرس ابنتها ليلى في كلية الإعلام.

وفي أحد حواراته الفنية، كشف زوجها المخرج مراد منير، عن أول لقاء جمعه مع الفنانة الراحلة كممثلة، حيث قال: «أثناء مشاركتها في مسرحية (الملك هو الملك) مع الفنان محمد منير؛ راهني صلاح السعدني أنها ستكون أسوأ ما في العرض"، مضيفا: "ولكنني كان لدي تأكيد على موهبتها وقدراتها الفنية، وكسبت الرهان وكان عبارة عن زجاجتي (ويسكي)».

وكشف زوجها المخرج مراد منير عن صفاتها الطيبة، فكتب بعد وفاتها عبر حسابه على “تويتر” قصتها مع منتج ثري عرض عليها مبلغا ماليا كبيرا وشقة فارهة مقابل أن تتنازل عن مبادئها وتخونه، لكنها رفضت وألقت بمفتاح الشقة في وجه المنتج.

وفاة فايزة كمال 

من الشائعات التي نفاها زوج فايزة كمال في تصريحات سابقة له هو سبب وفاتها، فالمعلومة التي يتم تداولها عبر الإنترنت هو إصابتها بسرطان في الكبد، في حين أن وفاتها جاءت بعد معاناة مع مرض سرطان الرحم.

