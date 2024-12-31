صاحبة الوجه الملائكي.. محطات في حياة الفنانة الراحله فايزة كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فايزة كمال حيث ولدت في 31 ديسمبر من عام 1960 وليس كما يشاع أنها مولودة فى شهر سبتمبر.

فايزة كمال

اشتغلت فايزة كمال فى أكثر من دور صغير فى بدايتها قبل أن يتم ترشيحها من قبل الفنان الكبير سعد أردش للمشاركة في مسلسل بعنوان "العدل والتفاح" أمام الفنانة مديحة كامل.

قدمت عبر شاشة السينما 20 فيلمًا، منها "الطائرة المفقودة"، "الحب في غرفة الإنعاش"، "بنت حارتنا".

تألقت فى الدراما كما شاركت في مسلسلات كبيرة مثل "الطاحونة"، "المال والبنون"، "لا إله إلا الله" و"رأفت الهجان".

أيضًا تألقت على خشبة المسرح، وأبرز أعمالها كان مع الثنائى صلاح السعدني والمطرب محمد منير، من خلال العرض المسرحى "الملك هو الملك".

زوج الفنانة الراحلة فايزة كمال هو المخرج المسرحي الشهير مراد منير.

فضلت الرحيل فى هدوء بعدما علمت باصابتها بمرض السرطان فى المراحل الأخيرة، وانزوت عن الجميع إلا عائلتها.