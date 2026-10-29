نائبة: الشراكة الاستراتيجية المصرية الروسية ركيزة لدعم المصالح الوطنية

أكدت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها العلاقات المصرية الروسية، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تنويع الشراكات الدولية وتوسيع مجالات التعاون مع القوى الكبرى، بما يحقق المصالح المصرية ويدعم مسيرة التنمية الشاملة.

وقالت " درويش " فى تصريحات لها : إن أهمية اللقاء لا تقتصر على تبادل وجهات النظر بشأن القضايا السياسية والإقليمية، وإنما تمتد إلى وضع أسس جديدة لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين في مجالات الصناعة والطاقة والتجارة والسياحة والتعليم والبحث العلمي مشيرة إلى أن مصر تتبنى سياسة خارجية متوازنة تقوم على احترام السيادة الوطنية، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، وتعزيز الحوار والتفاهم بين الأطراف المختلفة، وهو ما يمنح علاقاتها الدولية مصداقية كبيرة وقدرة على بناء جسور التواصل والتعاون.

وأضافت النائبة سولاف درويش أن المرحلة المقبلة تتطلب تكثيف التواصل بين الجهات الحكومية ومجتمعي الأعمال في مصر وروسيا، وتحديد أولويات واضحة للتعاون، مع وضع برامج تنفيذية وجداول زمنية للمشروعات المشتركة، بما يضمن انتقال العلاقات من مستوى التفاهمات السياسية إلى نتائج اقتصادية ملموسة يشعر المواطن بآثارها مشددة على أن التحرك المصري بقيادة الرئيس السيسي يستهدف بناء شبكة واسعة من الشراكات الدولية التي تدعم الاقتصاد الوطني، وتحافظ على استقلال القرار المصري، وتعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.