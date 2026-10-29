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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر أمام القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
أخبار البلد

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الثالثة في العاصمة الروسية موسكو، صباحًا، كما يعقد عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، في مقدمتها لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى العاصمة الروسية موسكو، لترؤس وفد مصر في القمة الروسية – الأفريقية الثالثة، وكان في استقباله لدى الوصول إلى مطار فونوكوفو الدولي بوريسينكو جورجي نائب وزير الخارجية روسيا الاتحادية، والسفير ليوكمانوف ارتو روشانوفيتش سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، وبوغداشيف ايغور مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الروسية، والسفير حمدي شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، وأعضاء السفارة المصرية في موسكو.

السيسي كلمة مصر الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الثالثة موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين

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