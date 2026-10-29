الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر أمام القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو

يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة مصر خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية الثالثة في العاصمة الروسية موسكو، صباحًا، كما يعقد عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش القمة، في مقدمتها لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى العاصمة الروسية موسكو، لترؤس وفد مصر في القمة الروسية – الأفريقية الثالثة، وكان في استقباله لدى الوصول إلى مطار فونوكوفو الدولي بوريسينكو جورجي نائب وزير الخارجية روسيا الاتحادية، والسفير ليوكمانوف ارتو روشانوفيتش سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، وبوغداشيف ايغور مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية الروسية، والسفير حمدي شعبان سفير جمهورية مصر العربية لدى روسيا الاتحادية، وأعضاء السفارة المصرية في موسكو.