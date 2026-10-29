ضبط المتهمين باستدراج فتاة من ذوي الهمم وسرقة مشغولاتها الذهبية في زفتى

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من القبض علي شخصين متهمين باستدراج فتاة من ذوي الهمم أثناء استقلالهما مركبة نارية توك توك بدون لوحات والاستيلاء على مشغولاتها الذهبية بالإكراه، قبل أن يتركاها بمنطقة العباسي بنطاق دائرة مركز زفتي .

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول العثور علي فتاة من ذوي الهمم عقب تعرضها لواقعة سرقة مشغولاتها الذهبية وتركها بضفاف مياه ترعة الرياح العباسي.

تحرك أمني عاجل

كما تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بالغربية والعميد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية وقاده العقيد محمد صقر، رئيس فرع البحث الجنائي بزفتى والسنطة، والمقدم حسام قطامش، وكيل الفرع كما ضم الرائد عبد الحكيم درويش، رئيس مباحث مركز زفتي و الرائد محمد مجدي، رئيس مباحث مركز السنطة ، ومعاونيهما، لكشف غموض الواقعة والوصول إلى مرتكبيها.

تشكيل فريق بحث جنائي

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشتبه بهما خلال ساعات من تلقي البلاغ، وتبين أن الأول «م. ع» مسجل خطـ ـر وله نشاط إجـ ـرامي، بينما الثاني «أ. م» ابن شقيقه، ويقيمان بقرية كفر شاهين التابعة لمركز زفتى.

سقوط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت القوات من ضبط المشتبه بهما، والتحفظ على مركبة «التوك توك» المستخدمة في الواقعة، واقتيادهما إلى ديوان المركز لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة.

عرض جهات التحقيق

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابساته في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.