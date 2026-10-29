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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عمر خيرت وخالد سليم.. مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الدورة34 بين القاهرة والإسكندرية.. صور

عمر خيرت
عمر خيرت
أحمد البهى

بين سحر الموسيقى ودفء الغناء وأصالة الطرب توالت فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل ويديرها المايسترو الدكتور محمد الموجى، والمُهداه إلى إسم أمير الغناء العربى هانى شاكر، حيث أقيمت ثلاث حفلات متوازية فى القاهرة والإسكندرية .

فوسط حشد جماهيرى ضخم ملأ جنبات المسرح الكبير اصطحب الموسيقار الكبير عمر خيرت الحضور فى رحلة إلى عالم الأحلام بمشاركة الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجى ومن إخراج مهدى السيد، وخلالها استعاد أبرز أنغامه التى باتت من العلامات البارزة للفن الراقى كان منها فى هويد الليل، مسألة مبدأ، تيمة حب، خلى بالك من عقلك، زى الهوى، الداعية، جيران الهنا، مصر يا أطهر قلب، إعدام ميت، الممر، الخواجة عبد القادر، ليلة القبض على فاطمة، تيمور وشفيقة، صابر ياعم صابر، عفواً أيها القانون، مافيا، عارفة، إنت المصرى، البخيل وأنا، قضية عم أحمد، فيها حاجة حلوة وغيرها، ومن التراث لعب لحن على الحلوة والمرة .

وفى مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية" صور النجم خالد سليم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد شرارة مشاعر الحب والغرام والشجن من خلال نخبة من أعماله التى لاقت صدى واسعا إلى جانب مختارات من مكتبة الطرب العربى، كان منها هنعيش، على حسب وداد قلبى، التوبة، قارئة الفنجان، لكل عاشق وطن، عيشنا قد إيه، بلاش الملامة، شايف البحر ونسم علينا الهوا  .

 

قبله تألق نجوم الأوبرا ولاء طلبة، وائل أبو الفتوح، يمنى حسن، أمير رفاعى بمجموعة من الأعمال الغنائية البارزة كان منها ياللى سامعنى، رمش عينه، ليالينا، زيدينى عشقا، فى يوم وليلة، كما لعب عازف الكمان الدكتور حسن شرارة سولوهات موسيقى ليالى الأسكندرية من مؤلفات عطية شرارة .

وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية استعادت فرقة الليل والموال بقيادة الفنان رأفت يسرى سحر التراث واحتفت بثراء وتنوع ألحانه، وبمشاركة المطربين سيف العبادى، أسرار الجمال، جنات قاسم، منعم حسونة، نبيل الأدكاوى، قدمت موسيقى نبتدى منين الحكاية، لامونى اللى غارو منى، أنا قلبى إليك ميال، الناس المغرمين، إن راح منك ياعين، اللى تعبنا سنين، سوق الحلاوة جبر، ودع هواك، أول مره تحب، مستنياك، أسأل مرة عليا، قولى عملك إيه قلبى، بهية، حارمنا من انسك ليه، يا حاسدين الناس، عاش اللى قال .

الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية دار الأوبرا المصرية الدكتور رضا الوكيل عمر خيرت خالد سليم

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