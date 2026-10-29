قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجم المقاولون العرب: أتممت تعاقدي مع الأهلي.. وسأنتقل إلى الفريق في يناير لمدة 5 سنوات
سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري اليوم الخميس
الكاميرا وثقت فلعتهما.. كواليس التحرش بفتاة داخل مترو الأنفاق وضبط المتهمين
الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة واضطراب الملاحة البحرية اليوم الخميس
نجم الزمالك يدافع عن أحمد فتوح بعد اعتذاره للجماهير: لاعب كويس بلاش نضحي بيه وخلاص
الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر أمام القمة الروسية الإفريقية الثالثة في موسكو
مبابي يخسر 7 ملايين يورو بسبب أزمة الصين.. والاعتذار لم يغير موقف الرعاة
حريق بأحد مختبرات مجمع الأسلحة النووية الأمريكي وإعلان حالة الطوارئ
تعرف على حالة السير بشوارع وميادين القاهرة والجيزة صباح اليوم
حريق في منشأة نووية أمريكية بولاية كارولاينا الجنوبية
هزيمة قضائية جديدة لـ ترامب في كاليفورنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

صلاة التسابيح.. كيفية أدائها وفضلها وحكمها الشرعي ومتى تُصلّى؟

صلاة التسابيح
صلاة التسابيح

تُعد صلاة التسابيح من الصلوات التي وردت في أحاديث نبوية، ويحرص بعض المسلمين على أدائها طلبًا للمغفرة والثواب، لما تتضمنه من الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. 

وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية كيفية أداء هذه الصلاة وحكمها الشرعي، كما تناول عدد من علماء الدين فضلها وما ورد بشأنها في السنة النبوية.

وأوضح الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن صلاة التسابيح تتضمن ذكرًا ورد عن سيدنا الإمام علي رضي الله عنه، أشار فيه إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علّمه هذه الصلاة، التي تتميز بتكرار التسبيحات في مواضع متعددة من الركعات.

وأضاف أن المصلي يقول في كل ركعة من صلاة التسابيح 75 تسبيحة، ليبلغ مجموع التسبيحات في الركعات الأربع 300 تسبيحة، مع إمكانية أداء الصلاة على صورتين، إما بالتسليم بعد ركعتين، أو بصلاة أربع ركعات متصلة وفق الكيفية التي يؤديها بها المصلي.

وأشار الشيخ رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف، في حديث سابق ، إلى أن صلاة التسابيح من الصلوات التي ورد بشأنها فضل المغفرة، استنادًا إلى الحديث النبوي الوارد فيها.

كما أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة عبر الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صلاة التسابيح سنة وردت في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن من فضلها مغفرة الذنوب لمن يؤديها، وفقًا لما جاء في الحديث، مع ضرورة التوبة والاستغفار ورد الحقوق إلى أصحابها.

 كيفية أداء صلاة التسابيح وعدد التسبيحات في كل ركعة

أوضحت دار الإفتاء المصرية أن صلاة التسابيح مشروعة ومستحبة عند عدد من أهل العلم، وأن لها كيفية محددة تقوم على أداء أربع ركعات، مع قراءة سورة الفاتحة وسورة أخرى في كل ركعة، وترديد تسبيحات مخصوصة في أثناء القيام والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين.

وتبدأ الصلاة بقراءة الفاتحة وسورة في الركعة الأولى، وبعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوع، يقول المصلي: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر» 15 مرة.

ثم يركع ويكرر التسبيحات نفسها 10 مرات، وبعد رفع رأسه من الركوع يقولها 10 مرات أخرى، ثم يسجد ويكررها 10 مرات، وبعد رفع رأسه من السجود يقولها 10 مرات، ثم يسجد مرة ثانية ويقولها 10 مرات، وبعد رفع رأسه من السجود يكررها 10 مرات أخرى.

وبذلك يصل عدد التسبيحات في الركعة الواحدة إلى 75 تسبيحة، ويكرر المصلي الكيفية نفسها في الركعات الأربع، ليكون إجمالي التسبيحات 300 تسبيحة خلال الصلاة كاملة.

ويمكن أداء صلاة التسابيح أربع ركعات، مع التشهد في الوسط والتشهد الأخير، كما يمكن للمصلي أن يؤدي ركعتين ويسلّم، ثم يستكمل بركعتين أخريين، مع التشهد في نهاية كل صلاة.

 وقد أشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى جواز التسليم بعد ركعتين، كما يجوز أداء الأربع ركعات متتابعة وفق الكيفية الموضحة للصلاة.

 صلاة التسابيح وفضلها في السنة النبوية

ورد حديث صلاة التسابيح من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، ومن أشهر الروايات الواردة فيها حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاطب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، مبشرًا إياه بعمل يتضمن عشر خصال، إذا فعله غفر الله له ذنبه أوله وآخره، وقديمه وحديثه، وخطأه وعمده، وصغيره وكبيره، وسره وعلانيته.

وتتضمن الرواية الأمر بصلاة أربع ركعات، يقرأ المصلي في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة، ثم يردد التسبيحات المذكورة في مواضع الصلاة المختلفة، بحيث يبلغ مجموعها 75 تسبيحة في كل ركعة.

وجاء في الحديث أن من استطاع أداء هذه الصلاة كل يوم مرة فليفعل، فإن لم يستطع ففي كل جمعة مرة، فإن لم يستطع ففي كل شهر مرة، فإن لم يستطع ففي كل سنة مرة، فإن لم يستطع ففي عمره مرة.

وقد أخرج هذا الحديث عدد من أهل الحديث، منهم أبو داود وابن ماجه في سننيهما، وابن خزيمة في صحيحه، كما ورد في جزء «القراءة خلف الإمام» للإمام البخاري.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن صلاة التسابيح مستحبة عند أصحاب القول بمشروعيتها، وأن المواظبة عليها، خاصة في المواسم المباركة مثل ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، أمر حسن لمن أراد أداءها.

حكم صلاة التسابيح واختلاف العلماء حول مشروعيتها

بيّنت دار الإفتاء المصرية أن حكم صلاة التسابيح محل اختلاف بين العلماء، إذ يرى الشافعية والحنفية، وقول عند الحنابلة، أنها صلاة مشروعة ومستحبة، ويستند أصحاب هذا الرأي إلى ما ورد في الأحاديث المتعلقة بها، وإلى تعدد طرق روايتها، وما نُقل عن عدد من السلف من أدائها والمواظبة عليها.

وفي المقابل، ذهب بعض العلماء إلى عدم استحبابها، اعتمادًا على تضعيف الحديث الوارد فيها، فضلًا عن اختلاف هيئتها عن الصورة المعتادة للصلاة. ونُقل هذا الرأي عن الإمام أحمد، كما أشار الحافظ ابن حجر في كتابه «التلخيص» إلى تضعيف حديثها عند عدد من العلماء، منهم ابن تيمية والمزي.

ويرد القائلون بمشروعيتها بأن روايات الحديث تتعدد، ويقوي بعضها بعضًا، كما يستدلون بما نُقل عن بعض السلف من العمل بها. ويرون أن اختلاف هيئة هذه الصلاة عن الهيئة المعتادة لبعض الصلوات لا يمنع مشروعيتها، مستشهدين بوجود صلوات أخرى تختلف في بعض أحكامها وهيئاتها، مثل صلاة العيدين والجنازة والكسوف والخسوف والخوف.

وشددت دار الإفتاء على أن من أدى صلاة التسابيح رغبة في الثواب فهو على خير وفقًا للقول بمشروعيتها، ومن تركها فلا حرج عليه، مع ضرورة مراعاة أن المسألة من المسائل التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم، فلا يصح الإنكار على من يؤديها أو يتركها.


 

صلاة التسابيح كيفية صلاة التسابيح فضل صلاة التسابيح حكم صلاة التسابيح صلاة تغفر الذنوب دار الإفتاء أحاديث صلاة التسابيح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المعاهد الازهرية

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن عن حاجته لمعلمين بنظام الحصة.. اعرف التفاصيل

وزير التربية والتعليم

هل يتم تأجيل الفصل الدراسي الثاني في المدارس؟.. تربوي يحسم الجدل

اسعار باقات الانترنت الارضي

مجانًا .. موعد تفعيل ضعف باقة الإنترنت الأرضي

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي.. هل حان وقت الشراء أم جني الأرباح؟

المقاولون العرب

بعد الخسارة من الزمالك.. لاعب المقاولون العرب يعلن انتقاله للأهلي رسميا

وزارة الداخلية

عطل ورسالة صوتية للإخلاء.. الداخلية تكشف حقيقة حريق مول مصر بـ 6 أكتوبر

بيان القابضة للكهرباء

القابضة توضح حقيقة توقف شحن عدادات الكهرباء

مشاهد داخل المطبخ

بيغسلوا ويصفّوا الفراخ في البلاعة.. فيديو يُثير الجدل داخل مطبخ محل كشري ومطالب بالتحقيق

ترشيحاتنا

تأهيل أئمة الجيزة والقليوبية علميًّا وفكريًّا

الإدارة العامة للتدريب تواصل تأهيل أئمة الجيزة والقليوبية علميا وفكريا ولغويا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تطلق مسابقة «أفضل كلية صديقة للبيئة»

المعاهد الأزهرية

بُشرى للخريجين.. الأزهر يعلن عن حاجته لمعلمين جدد لسد العجز في المعاهد الأزهرية

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

أعراض الفيروسات التنفسية.. 7 علامات تكشف الإصابة ومتى تصبح الحالة خطرا؟

أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟
أعراض الفيروسات التنفسية..7 علامات تكشف الاصابة ومتى تصبح الحالة خطر؟

تويوتا تستعد لمواجهة الثلوج بخمس سيارات معدلة بجنازير ضخمة

سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter
سنو هانتر Snowhunter

البرقوق.. فاكهة غنية بمضادات الأكسدة وتدعم صحة القلب

البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب
البرقوق ..فاكهة غنية بمضادات الاكسدة وتدعم صحة القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد