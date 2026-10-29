وزير الداخلية يقرر إبعاد أردني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية» قرار وزارة الداخلية رقم 1654 لسنة 2026، بشأن إبعاد مواطن أردني الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

نص القرار

ونص القرار، الصادر عن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بتاريخ 22 سبتمبر 2026، على إبعاد المدعو حازم عبد الله حسين العزام، أردني الجنسية، مواليد 27 أغسطس 1999، خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وجاء القرار استنادًا إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، بالإضافة إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 19 سبتمبر 2026، بشأن طلب إبعاد المواطن الأردني خارج البلاد.

وكلف القرار مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ ما ورد به، كما نصت المادة الثالثة على نشر القرار في «الوقائع المصرية».

وصدر القرار بتوقيع وزير الداخلية محمود توفيق، في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لدخول الأجانب وإقامتهم داخل البلاد.