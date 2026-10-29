الدولار يستقر فوق 56 جنيهًا في بداية تعاملات الخميس بالبنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نسبيًا مع بداية تعاملات اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026، في البنوك العاملة بالسوق المحلية، بعد تحركات متباينة شهدتها أسعار الصرف خلال تعاملات أمس الأربعاء.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك

سجل الدولار أعلى سعر للشراء في بنوك التعمير والإسكان والمصري الخليجي ومصرف أبوظبي الإسلامي، عند 56.25 جنيه للشراء و56.35 جنيه للبيع.

في المقابل، سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للدولار بين البنوك الواردة في التقرير، عند 55.97 جنيه للشراء و56.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 56.07 جنيه للشراء و56.17 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه المسجل في البنك التجاري الدولي وبنكي قناة السويس والمصرف العربي.

سعر الدولار في البنوك الأخرى

بلغ سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 56.16 جنيه للشراء و56.26 جنيه للبيع، بينما سجل في بيت التمويل الكويتي 56.14 جنيه للشراء و56.24 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك البركة 56.12 جنيه للشراء و56.22 جنيه للبيع، وفي بنك فيصل الإسلامي 56.11 جنيه للشراء و56.21 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنكي الكويت الوطني وأبوظبي التجاري 56.06 جنيه للشراء و56.16 جنيه للبيع، وسجل في بنك التنمية الصناعية 56.05 جنيه للشراء و56.15 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك أبوظبي الأول مصر 56.04 جنيه للشراء و56.14 جنيه للبيع.