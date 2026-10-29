الخليج على خط النار.. تحذير أمريكي من انفجار المواجهة مع إيران بعد انتخابات نوفمبر

أبلغ مسئولون أمريكيون العديد من دول الشرق الأوسط وحلفائها الإقليميين بضرورة الاستعداد لاحتمال تجدد العمل العسكري ضد إيران بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي الأسبوع المقبل، فضلاً عن احتمال أن تحاول إيران الرد عليهم، وذلك وفقاً لدبلوماسيين اثنين مطلعين على الأمر.

تحدث الدبلوماسيان شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتعليق على التحذيرات الحساسة التي نقلها الدبلوماسيون الأمريكيون ومسئولو الدفاع.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة أبلغت عدة دول خليجية عربية لم تحددها بالاستعداد لشن هجوم عسكري قصير ولكنه مكثف ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر.

يؤكد الدبلوماسيون أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يتخذ قراراً نهائياً بشأن شنّ ضربات جديدة ضد إيران.

ومع ذلك، فقد صرّح الرئيس الأمريكي مراراً وتكراراً بأنه يدرس إصدار أوامر بشن عمل عسكري جديد بمجرد انتهاء الانتخابات الحاسمة في الولايات المتحدة.