«متولي وشفيقة» ينافس في المسابقة الكبرى لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يشارك العرض المسرحي «متولي وشفيقة»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة الفنان سامح بسيوني، في المسابقة الكبرى لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ويُعرض يوم 2 نوفمبر على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ مجانًا للجمهور، ضمن فعاليات الدورة المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة وقطاع المسرح، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة النجم إيهاب فهمي .

ويُقدَّم العرض على مسرح الطليعة الخميس والجمعة، قبل سفر فريق العمل إلى شرم الشيخ يوم السبت، استعدادًا لخوض المنافسة في المهرجان.

وتأتي المشاركة امتدادًا لمسيرة العرض، الذي تُوّج بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، كما شارك في مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عُمان، مواصلًا حضوره في المهرجانات المسرحية المحلية والعربية والدولية.

«متولي وشفيقة» من بطولة محمد فريد، ويسرا المنسي، ومنة اليماني، ودالا حربي، وأحمد عودة، وتقى طارق، وإسلام مصطفى، وصلاح السيسي، وأحمد راضي، وعبد الله شوقي، وجوزيف مجدي، تأليف محمد علي إبراهيم، وإخراج أمير اليماني.