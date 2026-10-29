أحمد دياب: القمة الروسية الأفريقية فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

أكد الإعلامي أحمد دياب أن القمة الروسية الأفريقية الثالثة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين روسيا والدول الأفريقية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والتعليم.

وأوضح دياب، خلال تغطيته القمة، أن مشاركة 48 دولة أفريقية من أصل 54، بينها 22 دولة ممثلة برؤسائها، تعكس أهمية القمة، مشددًا على أن تطلعات الدول الأفريقية تتجاوز التصريحات السياسية إلى تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وقال إن العلاقات المصرية الروسية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون، شهد محطات بارزة في قمتي سوتشي عام 2019 وسان بطرسبرغ عام 2023، وصولًا إلى القمة الحالية في موسكو.

وأضاف أن الموقع الجغرافي لمصر، وإطلالتها على البحرين المتوسط والأحمر، ووجود قناة السويس، يمنحها أهمية استراتيجية باعتبارها حلقة وصل بين أفريقيا والشرق الأوسط، وشريكًا مهمًا لروسيا في المنطقة.