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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية
رنا عصمت

يعتبر  القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية، خاصة في فصل الشتاء، ويتميز بمذاقه الغني وقوامه المميز، مع التقلية الشهية المكونة من الثوم والكزبرة والسلق، وإلى جانب مذاقه المحبوب، يوفر القلقاس النشويات التي تمد الجسم بالطاقة، كما يحتوي على الألياف وبعض المعادن المهمة.

القلقاس المصري طعم شتوي أصيل 👌 🔹 يُسلق اللحم مع البصل والبهارات 🔹 يُضاف القلقاس ويُترك حتى يستوي 🔹 تشويحة سمن + ثوم + كزبرة خضرا وناشفة 🔹 تُضاف على القلقاس ويُترك

طريقة عمل القلقاس..

المكونات

كيلو قلقاس مقشر ومقطع مكعبات.

حزمة سلق أخضر.

حزمة كزبرة خضراء.

5 فصوص ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزيت.

مرقة لحم أو دجاج حسب الرغبة.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

طريقة التحضير

1. تجهيز القلقاس: يقشر القلقاس ويقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم، ثم يُمسح جيدًا بفوطة نظيفة. يُفضّل تجنب غسله بعد تقطيعه بالطريقة المعتادة حتى لا يصبح لزجًا، مع تنظيفه جيدًا قبل التقشير.

2. تسوية القلقاس: توضع المرقة في حلة على النار حتى تغلي، ثم يُضاف القلقاس ويُترك حتى ينضج ويصبح طريًا، مع مراعاة عدم المبالغة في التقليب حتى لا تتكسر المكعبات.

3. تحضير السلق والكزبرة: تُغسل أوراق السلق والكزبرة جيدًا، ثم تُفرم وتُطهى في طاسة حتى تذبل وتجف السوائل الزائدة منها.

4. عمل التقلية: يُضاف السمن أو الزيت إلى طاسة، ثم الثوم المفروم والكزبرة، ويُقلب الخليط حتى تظهر رائحة الثوم ويكتسب لونًا ذهبيًا خفيفًا، من دون أن يحترق.

5. إضافة التقلية إلى القلقاس: يُضاف خليط السلق والكزبرة والثوم إلى حلة القلقاس، ويُترك على نار هادئة عدة دقائق حتى تمتزج النكهات ويصبح القوام متجانسًا.

6. التقديم: يُقدم القلقاس ساخنًا بجانب الأرز الأبيض واللحم، ويمكن تقديمه مع السلطة الخضراء لتكتمل الوجبة.

ما فوائد القلقاس الغذائية؟

يحتوي القلقاس على الكربوهيدرات التي تمد الجسم بالطاقة، كما يوفر الألياف التي تساعد على دعم حركة الأمعاء، إلى جانب البوتاسيوم وبعض الفيتامينات والمعادن وتختلف القيمة الغذائية للوجبة حسب كمية السمن أو الزيت والمرقة المستخدمة.

المصدر هيلثى لاين

القلقاس طريقة عمل القلقاس القلقاس بالسلق اسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

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أسهل طريقة لـ القلقاس بالسلق من أشهر الأكلات المصرية التقليدية

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