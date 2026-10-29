الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة أمريكية من طراز إم كيو-1

نجحت الدفاعات الجوية في الحرس الثوري الإيراني من إسقاط مسيّرة أمريكية من طراز «إم كيو-1» في أجواء شرق مضيق هرمز، قبالة مدينة سيريك بمحافظة هرمزغان.



وسبق للحرس الإيراني أن أعلن إسقاط مسيّرة مماثلة شرق المضيق في 15 سبتمبر، مشيرا إلى أنها الرابعة خلال أيام.



وسابقا ، أكدت بحرية الحرس الثوري أن مضيق هرمز مغلق ولا يزال تحت سيطرته ، مشيرا إلى أن السيطرة على الأجواء جزء من فرض السيطرة على الممر المائي.



في المقابل، زعمت القيادة المركزية الأمريكية إنها أعادت توجيه 109 سفن منذ بدء الحصار البحري، فالصراع يدور حول من يتحكم بتدفق النفط عبر هرمز، الذي تمر منه نسبة كبيرة من تجارة الطاقة العالمية.