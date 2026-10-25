الحرس الثوري يستهدف قاعدة للمعارضة الكردية العراقية

أفادت وكالة مهر الإيرانية، اليوم الأحد، بأن قوات الحرس الثوري استهدفت مقر جماعة كومالا الكردية الانفصالية في منطقة باليسان بالعراق بطائرة مسيرة في هجوم استباقي خلال الليل، مما تسبب في خسائر كبيرة.

وبحسب التقييم الأولي، فقد ألحقت العملية أضراراً وخسائر كبيرة في صفوف الجماعة الكردية وهيكلها وقدرتها التشغيلية.



وتضم المنطقة شبه المستقلة معسكرات وقواعد تابعة لعدة جماعات من المسلحين الأكراد الإيرانيين، والتي استهدفتها إيران مراراً منذ بداية حرب الشرق الأوسط في فبراير.

لم يعلن الحرس الثوري مسؤوليته على الفور عن الضربات التي استهدفت هؤلاء المقاتلين، الذين تتهمهم إيران بأنهم مدعومون من إسرائيل، عدوتها اللدودة.

وفي أحدث هجوم دموي، قُتل تسعة من أعضاء جماعة كومالا في 17 يوليو بالقرب من مدينة السليمانية.