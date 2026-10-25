«التأمين الصحي الشامل» توسّع شبكة مقدمي الخدمة وتوقّع عقد اتفاق مع مستشفى سموحة الجامعي

في إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للتوسع في شبكة مقدمي الخدمات الصحية وتعزيز التعاون مع المستشفيات الجامعية، أجرى وفد الهيئة ، زيارة ميدانية إلى محافظة الإسكندرية، شملت توقيع عقد اتفاق لتقديم الخدمات الصحية مع مستشفى سموحة الجامعي التخصصي، إلى جانب تفقد عدد من المنشآت الصحية المتعاقدة مع المنظومة.

وشهد توقيع الاتفاق الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية؛ والدكتور تامر عبد الله، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية؛ والدكتورة نرمين حسام زكريا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية؛ والدكتورة أمنية نصار، نائب المدير التنفيذي لشؤون الجودة واعتماد المستشفيات؛ والدكتور أسامة ياسين، المشرف العام على مجمع سموحة الطبي؛ والدكتورة ريم أحمد، نائب مدير مستشفى سموحة للطوارئ؛ ومن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية بالهيئة.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمستشفى سموحة الجامعي التخصصي 58 سريرًا، وتضم خدماته الرعاية المركزة، والقساطر القلبية والمخية والطرفية، وجراحات القلب والصدر والقلب المفتوح، والغسيل الكلوي، بما يدعم إتاحة المزيد من الخدمات الطبية المتخصصة للمنتفعين بالمنظومة.

التنسيق بين الهيئة وجامعة الإسكندرية

وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئة وجامعة الإسكندرية لدراسة أولويات الخدمات الصحية بالمحافظة، بما يضمن تحقيق التغطية الصحية المتكاملة، مع التوسع في إتاحة منشآت المستوى الأول للرعاية الصحية، باعتبارها البوابة الأولى لتقديم الخدمات، إلى جانب خدمات المستويين الثاني والثالث، والعمل على استيفاء متطلبات الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.

وأكدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أهمية تعزيز دور جامعة الإسكندرية في إعداد وتخريج دفعات جديدة من المتخصصين في طب الأسرة، بما يدعم احتياجات المنظومة الصحية الوطنية، ويسهم في تعزيز قدرات وحدات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها المدخل الرئيسي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشارت إلى أن تنمية الكوادر البشرية في هذا التخصص، إلى جانب تكامل مستويات الرعاية الصحية وتوسيع شبكة مقدمي الخدمة، تمثل عوامل مهمة لدعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والإسراع في تعميمها على مستوى الجمهورية.

وأضافت الهيئة، أن شبكة مقدمي الخدمات الصحية المتعاقدين مع المنظومة تضم 670 مقدم خدمة من مختلف القطاعات والتخصصات الطبية، ويمثل القطاع الخاص 38.3% من إجمالي مقدمي الخدمة، بما يعكس تنوع الجهات المشاركة في تقديم الخدمات الصحية للمنتفعين.

وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، أن الاتفاق يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز دور مستشفياتها الجامعية في خدمة المجتمع، وتوظيف إمكاناتها الطبية والعلاجية لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة، ودعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وأضاف أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير خدماتها الطبية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى، انطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على الإسهام الفاعل في توفير خدمات علاجية وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية الجامعية.

وفي إطار متابعة جاهزية المنشآت المتعاقدة ودورها في دعم المنظومة، شملت جولة قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل زيارات ميدانية إلى مستشفى هيئة الشرطة بالإسكندرية، ومستشفى أيادي المستقبل 4040 لعلاج مرضى الأورام، والمستشفى العسكري العام الإيطالي، حيث اطلع مسؤولو الهيئة على الخدمات والإمكانات المتاحة بهذه المنشآت.

وثمّن قيادات الهيئة الجهود التي تبذلها المنشآت الصحية المتعاقدة لدعم منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات الصحية، والاستفادة من الإمكانات الطبية والبنية التحتية التي تمتلكها محافظة الإسكندرية، بما يدعم التوسع في التغطية الصحية الشاملة ويسهم في تسريع تطبيق المنظومة بالمحافظة.

وأكدت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التوسع في شبكة مقدمي الخدمة والتعاون مع مختلف المؤسسات الصحية يمثلان ركيزة أساسية لإتاحة الخدمات الطبية للمنتفعين، وتعزيز التكامل بين المنشآت التي تقدم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها المختلفة، بما يدعم توفير تغطية صحية متكاملة وفقًا لاحتياجات المواطنين.

وأضافت أن التعاون مع المستشفيات الجامعية والمنشآت الصحية المتخصصة يتيح الاستفادة من الإمكانات الطبية والتخصصات المختلفة، ويسهم في دعم جهود الهيئة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمنتفعين بمحافظة الإسكندرية، بالتوازي مع متابعة أداء المنشآت المتعاقدة والوقوف على إمكاناتها لدعم تطبيق المنظومة.