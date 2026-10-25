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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير مستشفى بني سويف: حالة التلميذ إيهاب أشرف الصحية جيدة ومستقرة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

زار اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، صباح اليوم، مستشفى بني سويف التخصصي، للاطمئنان على الحالة الصحية للتلميذ إيهاب أشرف، الطالب بمدرسة محمود حمد الرسمية للغات، والذي أصيب خلال فترة الفسحة المدرسية إثر سقوط قطعة من مواد البناء عليه من أحد العقارات المجاورة للمدرسة، وهي الواقعة التي تخضع للتحقيقات للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات، فيما تم وقف أعمال البناء من خلال الجهات المختصة.

وحرص المحافظ على التحدث مع التلميذ والاطمئنان عليه، واستمع إلى شرح من الأطباء المشرفين على حالته بشأن تطورات وضعه الصحي والإجراءات الطبية التي تم اتخاذها منذ وصوله إلى المستشفى، كما ناقش معهم حالته الصحية ومدى استجابته للعلاج، موجهًا بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة له، ومتابعة حالته أولًا بأول حتى تماثله للشفاء ومغادرة المستشفى.

من جانبه، استعرض الدكتور علي طبل، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، تفاصيل الحالة، موضحًا أن الطفل حضر إلى المستشفى إثر ادعاء تعرضه للإصابة بجسم صلب، وبإجراء الفحص الطبي والفحوصات اللازمة، تبين وجود أعراض ما بعد الارتجاج بالمخ، وعلى إثر ذلك تم إدخاله إلى وحدة العناية المركزة، حيث خضع للعلاج التحفظي والمتابعة الطبية اللازمة.

وأضاف مدير المستشفى أنه عقب تحسن الحالة الصحية للطفل واستقرارها، تقرر نقله إلى القسم الداخلي لاستكمال المتابعة الطبية، مؤكدًا أن الطفل حاليًا بحالة صحية جيدة ومستقرة.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام عبد المهدي عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علي طبل، مدير مستشفى بني سويف التخصصي، والأستاذ محمد بكري، رئيس مركز ومدينة بني سويف، والأستاذ أحمد دسوقي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ.

بني سويف محافظ بني سويف بني سويف التخصصي

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