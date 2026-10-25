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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مع انطلاقها اليوم .. محافظ بني سويف يتابع الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف"اليوم" سير العمل في فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية،والتي انطلقت اليوم وتستمر لمدة 3 أسابيع وتنفذها مديرية الصحة ،لتطعيم الأطفال في المرحلة السنية من 9 شهور وحتى 10 أعوام بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة،وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز المناعة والوقاية من الأمراض المُعدية وحماية الأطفال في تلك المرحلة العمرية من مضاعفات الإصابة.

جاء ذلك خلال زيارته لمدرسة محمد متولى الشعراوي بمدينة بني سويف، ورافقه خلالها: الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، والدكتور عصام عبد المهدي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومحمد بكري رئيس مدينة بني سويف، أحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير إدارة الطب الوقائي وخالد عبد العظيم مدير إدارة تعليم بني سويف .

واطمأن محافظ بني سويف على توافر الطعوم بالكميات المطلوبة لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من الحملة،موجها وكيل وزارة الصحة بإعداد  تقرير يومى خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمرة عن سير العمل في الحملة ومتابعة فرق التطعيم،مكلفا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة وتذليل كافة العقبات لتسهيل منظومة العمل بالحملة التي تستهدف تطعيم 795 ألفا و684 طفلاً على مستوى الإدارات الصحية السبع و201 مركز تطعيم و598 فرق تطعيم .

فيما أوضح وكيل الصحة أن التطعيم يتم من خلال فرق ثابتة فى جميع المكاتب الصحية والوحدات، مشيراً إلى أن الفرق تعمل وفق خطة عمل محددة تم تدريب جميع المشاركين بالحملة عليها، حيث تم توفير التجهيزات اللازمة على مدار أيام الحملة، مؤكدًا على أن التطعيم آمن وفعّال ووفق معايير منظمة الصحة العالمية، حيث يهدف إلى رفع المناعة المكتسبة ضد هذا المرض، مُناشدًا المواطنين التعاون والحرص على تطعيم أطفالهم خلال الحملة

كما أكدت مديرة الطب الوقائي بأن المديرية وضعت خطة للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية، داخل المدارس وعددها 841 مدرسة تضم 355 ألفًا و407 تلميذات وتلميذة، و1823 حضانة تابعة لمديرية التضامن تضم أكثر من 148 ألف طفلاً وطفلة، بالإضافة إلى الأطفال الرُضع، وذلك  من خلال الفرق المخصصة، لتغطية جميع المستهدف بالحملة، حيث تم  تدريب الفريق الطبي وفرق الاشراف ، بالإضافة لإعداد وتجهيز خطط العمل الخاصة بالإدارات والوحدات الصحية ومكاتب الصحة وحصر الاحتياجات ومستلزمات الحملة قبل إطلاق الحملة

من ناحيته قال وكيل التعليم أنه تجري المتابعة اللحظية بالتنسيق مع الصحة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة ،حيث يجري تنفيذ الحملة بمرحلة الروضة والابتدائي،ويجري التواصل عن طريق غرف العمليات مع مديري المدارس لمتابعة المستجدات وحصر بالأعداد التي تم تطعيمها ،وتم توعية الأخصائيين الاجتماعيين بالتعاون مع القائمين على أعمال التطعيم لإنجاز المستهدف من الحملة.

بني سويف صحة بني سويف تعليم بني سويف

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