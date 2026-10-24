مدير تعليم بني سويف يزور الطالب إيهاب أشرف ويطمئن على حالته الصحية



قام الدكتور عصام عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، بزيارة الطالب إيهاب أشرف، الذي تعرض للإصابة إثر سقوط قطعة من مواد البناء عليه من أحد المباني المجاورة لمدرسة محمود حمد الرسمية للغات، لمتابعة حالته الصحية، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة إلى حياته الدراسية في أقرب وقت.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني رجائي، مدير عام التعليم العام، والأستاذ خالد عبد العظيم، مدير إدارة بني سويف التعليمية.

وخلال الزيارة، حرص مدير المديرية على لقاء أسرة الطالب، والاستماع إلى ما لديهم بشأن حالته، مؤكدًا اهتمام المديرية بمتابعة تطوراتها واستمرار التواصل مع الأسرة، بما يعكس حرصها على تقديم الدعم اللازم للطالب خلال فترة تعافيه.



وفي سياق متصل، تواصل المديرية متابعة الإجراءات المتعلقة بالواقعة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، وما تسفر عنه أعمال الفحص والتحقيق، مع التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سلامة الطلاب.