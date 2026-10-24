بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم الجديد في بني سويف

أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الفيوم الجديد، عند مدخل قرية نعيم بمحافظة بني سويف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة المعنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وتبين من الفحص المبدئي إصابة كل من يوسف رمضان محمود عبد العزيز، 21 عامًا، من محافظة الفيوم، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمود رمضان محمود عبد العزيز، 15 عامًا، بسحجات وكدمات، وجمعة محمد توفيق، 54 عامًا، في غيبوبة.

كما أصيب محمد هيثم أحمد، 23 عامًا، ومحمد أحمد محمود، 25 عامًا، بسحجات وكدمات، فيما أصيب رجب محمود محمد، 28 عامًا، باشتباه كسر في القدم اليمنى.

وأصيب أحمد جابر معوض، 51 عامًا، باشتباه كسر في الساق اليمنى، ونزيف على المخ، وجرح في الرأس بطول 5 سنتيمترات.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، فيما تواصل الجهات المختصة فحص أسباب وملابسات الحادث.