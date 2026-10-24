بني سويف.. المحليات تكثف جهود النظافة ورفع التراكمات ومواجهة التعديات

تواصل الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى جهودها الميدانية في ملفات النظافة ورفع المخلفات، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تكثيف أعمال تمهيد الطرق ورفع الإشغالات ومتابعة المشروعات والخدمات.

ففي مركز ومدينة ببا، تابع العميد أحمد علاء الدين رئيس المركز أعمال النظافة بشوارع المدينة الرئيسية، والتي شملت شارع المدارس، وشارع طراد النيل بحري، وشارع المناهري، وشارع المستوصف، وشارع التعبئة، وشارع قشلاق البلدية، وشارع أبو سيف، وشارع العمدة، وشارع معمل البرج، وشارع مكة، وشارع مجلي الوحش، وشارع خلاف، وشارع وهبة، وشارع المواصلة، وشارع فياض، وشارع حيدر، وشارع الحدادين، والشوارع الجانبية، مع تفريغ الحاويات الثابتة والصناديق، حيث تم توريد أكثر من 70 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي بالظهير الصحراوي بسمسطا.

وفي القرى، نفذت الوحدة المحلية لقرية طنسا حملة للنظافة ورفع التراكمات بطريق طراد النيل، بدءًا من مثلث عزبة أبو عدس ومرورًا بقرية بني محمد وحتى النوابعة، إلى جانب طريق العوامة، كما شملت أعمال النظافة المنطقة الشرقية بقرية قمبش وطريق بني ماضي. وفي قرية هلية، تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد على مساحة فدان

وفي مركز ومدينة الفشن، تابع مدحت صلاح رئيس المركز جهود الوحدة المحلية بقرية إقفهص في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم إزالة حالة تعدٍ في المهد بعزبة عمرو الغربية التابعة للوحدة المحلية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، كما تابع رئيس المركز أعمال مسح الطريق الدائري، وإجراءات تسليم الأسمدة الزراعية إلى الجمعيات الزراعية تمهيدًا لتوزيعها على المزارعين وفقًا للحصر الفعلي للمساحات المنزرعة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه

وفي مركز ومدينة ناصر، نفذت الوحدة المحلية برئاسة شوقي هاشم حملة نظافة موسعة شملت شارع الجيش، وشارع أبو بكر الصديق، ومنطقة المنشية، ومنطقة الشامية، ومنطقة السبخاية، وعزبة إبراهيم باشا، وشارع نهضة مصر، وطريق السقايا، وشارع عظيم الدولة، حيث تم رفع التراكمات من المدينة والقرى وتوريدها إلى مصنع كوم أبو راضي. كما نفذت الوحدة المحلية حملة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة لتيسير حركة المرور أمام المواطنين، إلى جانب تنفيذ حملة لإزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وفي مركز ومدينة سمسطا، تابع اللواء أسامة يونس رئيس المركز أعمال المركز التكنولوجي، كما تابع مع رؤساء القرى جهود النظافة ورفع المخلفات والإشغالات. ففي قرية مازورا تم جمع القمامة من المنازل وتمهيد وتسوية طريقي الغرز/مازورة وطريق المستشفى. وفي قرية الشنطور، تم رفع تجمعات القمامة من منطقة الشنطور بحري ومدخل قرية القصبة ومحيط ترعة أبو شوشة، إلى جانب ردم خزان صرف بناحية عزبة الشنطور، والمرور بدائرة الوحدة لرصد أي تعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وفي قرية بدهل، نُفذت أعمال نظافة ورفع للقمامة بمحيط مستشفى الوفاء وعلى طريقي بدهل/العساكرة وبدهل/هلية، بينما شملت الأعمال بقرية دشطوط رفع تراكمات القمامة من محيط المدارس ودور العبادة، مع استمرار العمل والمتابعة لتحسين مستوى النظافة والخدمات بالقرى التابعة للمركز.

وفي مركز ومدينة إهناسيا، واصل برئاسة أحمد توفيق تمت متابعة أعمال النظافة بشارع جمال عبد الناصر وشارع عبد المنعم رياض وشارع عبد اللطيف قاسم. كما تمت متابعة إزالة حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بقرية منشأة كساب التابعة للوحدة المحلية لقرية النويرة