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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يُنيب رؤساء الوحدات المحلية في افتتاح مسجدين بإهناسيا الخضراء وقفطان الغربية

افتتاح مساجد ببني سويف
افتتاح مساجد ببني سويف

أناب اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، رئيس الوحدات المحلية لمركزي بني سويف وسمسطا، في افتتاح مسجدين بقريتي اهناسيا الخضراء وقفطان الغربية، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.

افتتح محمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، مسجد إسلام بقرية اهناسيا الخضراء" بعد صيانته وترميمه ورفع كفاءته" على مساحة 270 م2، بتكلفه 874 ألف جنيها " من خطة الوزارة" وذلك في حضور: الشيخ صبحى رمضان - مدير إدارة أوقاف مركز بنى سويف،  أحمد خليل رئيس قرية اهناسيا، الشيخ طه عبد المنجد محمد، الشيخ  علاء ربيع عبد الصادق - مفتشي المنطقة.

كما افتتح اللواء أسامة يونس، رئيس مركز ومدينة سمسطا، مسجد عبود مبارك، بقرية قفطان الغربية التابعة لقرية الشنطور "بعد إحلاله وتجديده"، على مساحة 425 م2، وبتكلفة 5 ملايين جنيه "خطة جهود ذاتية“وذلك في حضور: الشيخ سيد نور الدين مدير أوقاف سمسطا، الشيخ ربيع مصطفى مفتش المنطقة، كامل فاروق رئيس قرية الشنطور،  خالد كمال مدير التفتيش المالي والإداري وبعض التنفيذين ووسط جموع من المواطنين.

بني سويف سمسطا اوقاف بني سويف

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