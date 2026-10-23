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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: تقديم 4000 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية إهناسيا الخضراء ضمن حياة كريمة

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

قدمت القافلة الطبية المجانية التي نفذتها مديرية الصحة ببني سويف بقرية إهناسيا الخضراء بمركز بني سويف، على مدار يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، 4030 خدمة طبية للمواطنين، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1303 مرضى وصرف العلاج لهم بالمجان، بجانب إجراء الفحوصات المعملية والتصوير بالموجات فوق الصوتية، وتنفيذ ندوات للتثقيف الصحي، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات الصحية للمناطق النائية والمحرومة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

جاءت القافلة تحت إشراف د. هاني جميعة، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الصحة والسكان، تحت رعاية اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، وفي إطار سياسة القوافل العلاجية الهادفة إلى إيصال الخدمة الصحية إلى مختلف المناطق، خاصة القرى الأكثر احتياجًا.

ونفذ القافلة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية، الذي ضم د. ياسر خيري الشرقاوي، منسق القوافل، د.محمد خلف عبد الحميد، مسؤول الإمداد الطبي، والأستاذ طه كمال حجاج، المسؤول المالي والإداري، والأستاذ عيد فرج فرج، مسؤول معلومات القوافل، والأستاذ أحمد محمد عجمي، مسؤول إعداد الموقع وتجهيز العيادات.

وضمت القافلة 8 عيادات طبية في 7 تخصصات، هي الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة وطب الأسنان وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1303 مرضى وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وإجراء 65 تحليلًا بمعمل الدم، و343 تحليلًا بمعمل الطفيليات، فضلًا عن إجراء فحوصات بالموجات فوق الصوتية لـ 122 حالة.

وفي إطار الاهتمام بالتوعية الصحية، نظمت القافلة ندوات تثقيفية استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت عددًا من الموضوعات الصحية، من بينها فيروس كورونا المستجد، ومتابعة الحمل، وتنظيم الأسرة، وسرطان الثدي، وسلامة الغذاء، ومخاطر سوء استخدام الأدوية وتم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 250 مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات الطبية المقدمة لأهالي القرية إلى 4030 خدمة.

بني سويف اهتاسيا اهتاسيا الخضراء

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