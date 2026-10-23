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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

صحة بني سويف: تدريب مكثف لرئيسات تمريض ببا على أساسيات الطوارئ والإنقاذ

صحة بني سويف
صحة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نفّذت مديرية الشؤون الصحية برنامجًا تدريبيًا متخصصًا لرئيسات التمريض بالإدارة الصحية ببا حول «أساسيات الطوارئ والإنقاذ السريع»، بمركز التدريب بمديرية الشؤون الصحية بالدور السادس، بمتابعة وإشراف مباشر من الدكتورة مها حسن أمين، مديرة إدارة التمريض بالمديرية.

​استهدف البرنامج التدريبي 29 كادرًا من رئيسات التمريض بالمنشآت الصحية التابعة لإدارة ببا، لتعزيز مهاراتهن العملية وصقل قدراتهن الميدانية في سرعة التدخل والتعامل الاحترافي مع الحالات الحرجة والطارئة، بما يضمن سلامة المرضى ورفع كفاءة الخدمات التمريضية المقدمة.

​وتناول البرنامج حزمة من المحاور الإكلينيكية الهامة، شملت:

​الإنعاش القلبي الرئوي (CPR): التدريب العملي على أحدث بروتوكولات الإنقاذ السريع لحالات توقف القلب والتنفس.

​الإسعافات الأولية المتقدمة: آليات التعامل الفوري مع الحوادث والإصابات المفاجئة.

​إدارة الطوارئ الباطنية: التدخل السريع لضبط اضطرابات ضغط الدم الحادة وحالات هبوط وارتفاع مستويات السكر في الدم.

​الأمصال المنقذة للحياة: دواعي وموانع الاستخدام، والجرعات المقررة، وطرق الحقن الآمنة وفق معايير الجودة ومكافحة العدوى.

​ويأتي هذا البرنامج ضمن خطة إدارة التمريض لترسيخ التطوير المهني المستمر، وبناء قدرات القيادات الإشرافية الوسيطة، وتمكينهن من توجيه فرقهن التمريضية بكفاءة عالية بما يحقق أفضل رعاية صحية متكاملة بمختلف مرافق المحافظة.

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