محافظ بني سويف يتفقد مركز الإيمان للحضانات بعد استكمال التجهيزات الطبية

تفقد اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، مركز الإيمان الطبي للحضانات بمساكن قشيشة بقرية قمن العروس بمركز الواسطى، يرافقه بلال حبش، نائب المحافظ، وذلك في إطار متابعة مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والوقوف على احتياجات المنشآت الطبية، ودعم جهود تطوير الخدمة الصحية بالتعاون بين أجهزة الدولة والمشاركة المجتمعية.

واستمع محافظ بني سويف إلى شرح من الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، حول إمكانات المركز والخدمات التي يقدمها، موضحًا أنه تم نقل 17 حضانة من مستشفى الواسطى المركزي إلى المركز لتوفير الخدمة لأهالي المركز والقرى التابعة له، ليصل إجمالي عدد الحضانات بالمركز إلى 23 حضانة، في خطوة تستهدف دعم خدمات رعاية الأطفال حديثي الولادة وتيسير حصول الأسر على الخدمة الطبية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنة تم دعم المركز بعدد 6 محاضن، إلى جانب عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تم توفيرها بالمشاركة المجتمعية، من بينها عدد ٦ أجهزة العلاج الضوئي لحالات الصفراء، وعدد ٦ أجهزة مونيتور متعددة الوظائف، وعدد ٢ جهاز CPAP ، وكبسولة، وعدد ٦ سرنجات كهربية لحقن للمحاليل والأدوية، بما يدعم إمكانات المركز في تقديم الرعاية الطبية للأطفال.

وأوضح الدكتور هاني جميعة أن المركز لا يزال يحتاج إلى عدد من التجهيزات الطبية المهمة، في مقدمتها أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة CPAP، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال وأبناء المحافظة إلى مواصلة المشاركة المجتمعية والتعاون مع جهود الدولة لاستكمال احتياجات المركز، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمة المقدمة للأطفال حديثي الولادة وتوفير رعاية طبية أفضل لهم.

وأضاف وكيل الوزارة أن مبنى وحدة الحضانات القديم بمستشفى الواسطى المركزي صدر له قرار ازالة ضمن عدد من المباني ليتم انشاء مبنى جديد يضم مساحه المباني الصادر لها قرار ازالة ومايتخللها من ارض ليصبح المبني الرئيسي للمستشفي، بما يدعم خطط تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، مؤكدًا استمرار التنسيق بين مديرية الصحة والجهات المعنية لتنفيذ أعمال التطوير وفقًا للاحتياجات الفعلية.

ومن جانبه، أكد محافظ بني سويف أهمية التكامل بين جهود الدولة والمشاركة المجتمعية في دعم المنظومة الصحية، مشيدًا بالمساهمات التي أسهمت في تجهيز المركز وتوفير عدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية، وموجهًا بمواصلة متابعة احتياجات المنشآت الصحية والعمل على تلبية المتاح منها، بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تسليم مبنى المركز بالكامل والتبرع به للوحدة المحلية بقرية قمن العروس، كما تم التبرع بالأجهزة والمستلزمات الطبية وغير الطبية لصالح مديرية الصحة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة وموافقة الجهات المختصة، مع نقل الإشراف الإداري على المركز من الوحدة المحلية إلى مديرية الصحة، بما يضمن تشغيله وإدارته تحت الإشراف الطبي المختص.

جاء ذلك بحضور علي يوسف، رئيس مركز ومدينة الواسطى، والدكتورة حنان حسين، مدير إدارة الطب العلاجي، والدكتور طارق عزت، مدير مستشفى الواسطى المركزي، وخالد جمال، رئيس قرية قمن العروس، والحاج عبد العال جميل، ممثل المشاركة المجتمعية ومجلس حكماء القرية.