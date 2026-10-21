صحة بني سويف تضبط مصنعات حواوشي مجهولة المصدر داخل مطعم بالفشن

تمكنت مديرية الصحة ببني سويف من ضبط 75 كيلوجرامًا من مصنعات الحواوشي متغيرة الخواص الطبيعية ومجهولة المصدر، داخل أحد مطاعم الكشري ببندر الفشن.

وذلك خلال حملة رقابية نفذها مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالفشن، في إطار جهود إحكام الرقابة على المنشآت الغذائية وحماية صحة المواطنين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، والدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق ومنشآت تداول الأغذية، والتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المتداولة ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط الكمية داخل 15 كيسًا، بوزن 5 كيلوجرامات للكيس الواحد، حيث تبين عدم وجود فواتير أو مستندات تثبت مصدر المضبوطات، ونقص البيانات الإلزامية المدونة على العبوات، وعدم توضيح اسم المادة الحافظة وتاريخي الإنتاج والصلاحية، فضلًا عن عدم إحكام غلق الأكياس آليًا من الأعلى، ووجود تغير في الخواص الطبيعية للمنتج.

وعلى الفور، جرى التحفظ على كامل الكمية المضبوطة ونقلها إلى إحدى الثلاجات المعتمدة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، مع تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشارك في أعمال الضبط الأستاذ محمد محمود أحمد، مراقب أول الأغذية، والأستاذ محمد عبد القادر محمود، مفتش أغذية، والأستاذ كيرلس عادل لبيب، مفتش أغذية.

وتواصل مديرية الصحة حملاتها الرقابية على المنشآت الغذائية بمختلف مراكز المحافظة، للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.