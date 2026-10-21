رئيس جامعة بني سويف يشهد فعاليات المؤتمر الخامس لطب الأطفال حديثي الولادة

شهد الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف اليوم، فعاليات المؤتمر الخامس لطب الأطفال حديثي الولادة وحدة المبتسرين، الذي نظمه قسم الأطفال بكلية الطب، بحضور الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد ناجي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتور سامح سمير رئيس قسم الأطفال ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد معبد، والدكتور عبد المجيد أبو المجد أساتذة طب الأطفال، والدكتور جون بشري نائب رئيس المؤتمر، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالقسم وأطباء وزارة الصحة، وذلك في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة العلمية والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليم الطبي المستمر.

وأوضح رئيس الجامعة، ان المؤتمر تضمن 11 محاضرة علمية متخصصة تناولت أحدث المستجدات في مجال طب حديثي الولادة ورعاية الأطفال المبتسرين، بما يسهم في تبادل الخبرات العلمية والعملية بين الأساتذة والأطباء والمتخصصين، ويعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة للأطفال حديثي الولادة. كما شهد المؤتمر مناقشات علمية موسعة حول أحدث أساليب التشخيص والعلاج والتحديات التي تواجه هذا التخصص الحيوي، بما ينعكس إيجابياً على تطوير المنظومة الصحية وخدمة المرضى.

و أعرب رئيس الجامعة عن تقديره لما يبذله أطباء وأعضاء هيئة التدريس بالقسم من جهود متميزة في خدمة المرضى والارتقاء بالمستوى العلمي والمهني، مؤكداً أهمية الجمع بين التميز الطبي والعلمي والاهتمام بالجانب الإنساني في التعامل مع المرضى وأسرهم.

كما أعرب عن سعادته بمشاركة طلاب الجامعتين الحكومية والأهلية في فعاليات المؤتمر، بما يتيح لهم فرصة الاستفادة من الخبرات العلمية المتخصصة والاحتكاك المباشر بالخبراء في هذا المجال الطبي المهم.

وأكد الدكتور عماد البنا أن المستشفيات الجامعية تؤدي دوراً محورياً في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، مشيراً إلى أن نطاق خدماتها يمتد ليشمل محافظات الجيزة والفيوم والمنيا، حيث تخدم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، الأمر الذي يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها وأهمية مواصلة تطوير الخدمات الطبية والتخصصية المقدمة للمواطنين. كما تقدم بالشكر لجميع المشاركين في المؤتمر والداعمين للجهود العلمية والبحثية داخل المستشفيات الجامعية.

من جانبه، وجه الدكتور سامح سمير الشكر لرئيس الجامعة على دعمه المستمر لقسم الأطفال ومساندته للأنشطة العلمية والبحثية التي ينظمها القسم.