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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بني سويف تواصل تطوير منظومة أخلاقيات البحث العلمي وتعزيز ثقافة البحث المسؤول

رئيس جامعة بني سويف
رئيس جامعة بني سويف

تحت رعاية الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، عقدت اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي رقم (14)، اليوم،  برئاسة الدكتورة فاطمة حنفي أستاذ بكلية الطب البيطري، وبحضور الدكتورة أمل عبد الغني أستاذ مساعد بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة وأمين اللجنة، وذلك في إطار جهود الجامعة المستمرة لتطوير منظومة أخلاقيات البحث العلمي وتعزيز الممارسات البحثية المسؤولة.

وشهد الاجتماع مشاركة كل من: الدكتور هشام عبد الحميد من كلية الآداب، و الدكتورة هدى الفيومي من كلية العلوم، و الدكتورة هدى عبد المنعم من كلية التمريض، و الدكتورة شيماء سنوسي من كلية الطب البشري، و الدكتورة أماني عبد الخالق من كلية الصيدلة، و الدكتورة نهى محمد من كلية الخدمة الاجتماعية والتنمية، و  الدكتورة أسماء عبد المنعم من كلية الآداب، والدكتور محمود إبراهيم من كلية العلاج الطبيعي.

وناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة الرامية إلى تطوير منظومة أخلاقيات البحث العلمي بالجامعة، وفي مقدمتها إعداد الإطار التنظيمي للبحوث الاجتماعية والإنسانية من خلال مناقشة مقترح اللائحة التنفيذية للجنة أخلاقيات البحث العلمي في هذه التخصصات، إلى جانب تطوير إجراءات التقدم والتحكيم عبر مناقشة مقترح نموذج التقدم للجنة وتحكيم المقترحات البحثية.

كما تناول الاجتماع متابعة تحديث تشكيلات اللجان الفرعية بالكليات بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة المراجعة الأخلاقية للبحوث وتفعيل دورها المؤسسي وفقًا للوائح والقواعد المنظمة والمبادئ الأخلاقية المعتمدة، بالإضافة إلى دعم التدريب والتوعية البحثية من خلال مناقشة التقارير والتوصيات الخاصة بالفعاليات المنفذة، ومقترحات الأنشطة والورش التدريبية الموجهة للباحثين لترسيخ الوعي بالمبادئ والمعايير الأخلاقية للبحث العلمي وتعزيز الالتزام باللوائح والقواعد والمبادئ الأخلاقية الحاكمة للعمل البحثي.

وأكد رئيس الجامعة استمرار  اللجنة جهودها لتطوير الأطر التنظيمية والإجرائية لأخلاقيات البحث العلمي، وترسيخ ثقافة البحث المسؤول، وتعزيز الالتزام بالمعايير الأخلاقية، بما يدعم جودة المخرجات البحثية ويحافظ على حقوق المشاركين في البحوث، ويسهم في الارتقاء بمكانة جامعة بني سويف في مجال البحث العلمي.
 

بني سويف جامعة بني سويف علوم بني سويف

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