آداب بني سويف تنظم ورشة تعريفية باللائحة المستحدثة للدراسات العليا

نظمت وكالة كلية الآداب جامعة بني سويف لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2026، ورشة عمل بعنوان «التعريف بمواد اللائحة المستحدثة للدراسات العليا».

جاء ذلك برعاية الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، وعناية الأستاذة الدكتورة عزة جوهري، عميدة كلية الآداب، وإشراف الأستاذ الدكتور حوتة حسين، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

حضر الورشة الأستاذ الدكتور منال السيد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور محمد حسن، المرشد الأكاديمي لقطاع الدراسات العليا، وحاضرت فيها الأستاذة الدكتورة سهير عبد الباسط، أستاذ علوم المعلومات ورئيس كنترول الدراسات العليا، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه ودبلوم علم النفس الإكلينيكي.

وتناولت الورشة التعريف بأبرز مواد اللائحة المستحدثة وأحكامها المنظمة للقيد والتسجيل والتقييم ومنح الدرجات العلمية، وتوضيح الضوابط والمعايير الأكاديمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتيسير الإجراءات أمام الباحثين.

كما أتاحت الورشة الفرصة للإجابة عن استفسارات الحاضرين وتوضيح الإجراءات المنظمة للدراسات العليا، في إطار حرص الكلية على تعريف الباحثين باللائحة الجديدة ومتطلباتها، ودعم تطوير برامج الدراسات العليا بما يواكب احتياجات سوق العمل.