قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير: كل تجارة الخليج تنقل من مصر مع استمرار الأحداث في المنطقة
راندة المنشاوي: تطوير 342 منطقة غير آمنة في 25 محافظة باستثمارات 63 مليار جنيه
من على خط المواجهة.. نبيل فهمي يتعهد بإنهاء الاحتلال ويؤكد دعما عربيا مطلقا للبنان
ترامب: سأنفق أكثر من 400 مليون دولار بحلول انتخابات التجديد النصفي للكونجرس
وزيرة الإسكان: الدولة واجهت تحديات عمرانية كبيرة منذ 2014.. وتطوير 342 منطقة للقضاء على العشوائيات
بزشكيان وقائد الجيش الباكستاني يبحثان في طهران جهود الوساطة بين إيران وأمريكا
رويترز: إيران تؤكد لباكستان رفض إخراج المواد النووية المخصبة من أراضيها
هاني عازر: صيانة الطرق والكباري والأنفاق ضرورة للحفاظ على الاستثمارات
بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة
مخالفة للوائح.. اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغم بحري جنوبي مضيق هرمز
الجيش اللبناني: ملتزمون بمهامنا في الجنوب وإسرائيل تطلق ادعاءات باطلة
رئيس الوزراء: كان هناك 350 منطقة غير آمنة تعيش فيها الأسر بعشش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

آداب بني سويف تنظم ورشة تعريفية باللائحة المستحدثة للدراسات العليا

آداب بني سويف
آداب بني سويف

نظمت وكالة كلية الآداب جامعة بني سويف لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2026، ورشة عمل بعنوان «التعريف بمواد اللائحة المستحدثة للدراسات العليا».

جاء ذلك برعاية الأستاذ الدكتور طارق علي، رئيس جامعة بني سويف، وعناية الأستاذة الدكتورة عزة جوهري، عميدة كلية الآداب، وإشراف الأستاذ الدكتور حوتة حسين، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

حضر الورشة الأستاذ الدكتور  منال السيد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور  محمد حسن، المرشد الأكاديمي لقطاع الدراسات العليا، وحاضرت فيها الأستاذة الدكتورة  سهير عبد الباسط، أستاذ علوم المعلومات ورئيس كنترول الدراسات العليا، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الماجستير والدكتوراه ودبلوم علم النفس الإكلينيكي.

وتناولت الورشة التعريف بأبرز مواد اللائحة المستحدثة وأحكامها المنظمة للقيد والتسجيل والتقييم ومنح الدرجات العلمية، وتوضيح الضوابط والمعايير الأكاديمية التي تستهدف الارتقاء بمستوى البحث العلمي وتيسير الإجراءات أمام الباحثين.

كما أتاحت الورشة الفرصة للإجابة عن استفسارات الحاضرين وتوضيح الإجراءات المنظمة للدراسات العليا، في إطار حرص الكلية على تعريف الباحثين باللائحة الجديدة ومتطلباتها، ودعم تطوير برامج الدراسات العليا بما يواكب احتياجات سوق العمل.

بني سويف جامعة بني سويف اداب بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 20 بنكاً وزيادة 50 قرشاً مرة واحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. الرئيس السيسي ينتدب 15 قاضيًا للعمل مساعدين لوزير العدل لشؤون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ

محمد صلاح

محمد صلاح يثير الجدل برسالة «35%» بعد إسقاط بشكتاش في الدوري التركي

مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي

الأهلي

تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

أمير بنهاشم

الزمالك يجهز مفاجأة مغربية لخلافة معتمد جمال

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

ترشيحاتنا

طارق الشيخ

طارق الشيخ يحتفل بزفاف نجله بحضور سعد الصغير وعدد من الفنانين

أبطال خروج آمن

بحضور يسرا وناهد السباعي.. انطلاق عرض فيلم خروج آمن بمهرجان الجونة

أشرف ذكي

أشرف زكي يكشف عن تعاون مرتقب مع الشركة المتحدة لدعم المسرح المصري

بالصور

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل
استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

تناول الطعام بعد العشاء أخطرها.. 6 عادات يومية تهدد صحة الكبد

عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد
عادات يومية تهدد صحة الكبد

تمرين لمدة 30 ثانية يخفض ضغط الدم.. كم عدد مرات ممارسته أسبوعيًا؟

تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم
تمرين الجلوس على الحائط يساعد على خفض ضغط الدم

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر
جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مهرجانا رياضيا لأعضائها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

نبيل فهمي يتفقد الأوضاع الأمنية والإنسانية في بلدات الجنوب اللبناني.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حين يغدر بنا من ظنناهم سندا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التسمم الرقمي وأجيال الغد

المزيد